El choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles 28 de octubre en el municipio de Urda, provincia de Toledo, dejó al menos 69 personas fallecidas y decenas de heridas, según el balance actualizado este jueves por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que la cifra de fallecidos aumentó de 68 a 69 después de que una de las personas heridas muriera en un hospital. De los 110 pacientes ingresados inicialmente en centros de la región, 60 recibieron el alta y 50 continuaban hospitalizados.

El siniestro, registrado en la línea Madrid-Sevilla, es el accidente ferroviario más mortífero ocurrido en España desde el descarrilamiento de Santiago de Compostela en 2013, que dejó 80 fallecidos.

¿Cómo ocurrió el accidente de trenes en Toledo?

La reconstrucción preliminar sitúa el origen de la emergencia en una falla del sistema de señalización LZB, utilizado para controlar la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

De acuerdo con las explicaciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, la avería obligó a detener varios trenes y trasladó la gestión de la circulación al centro de control ferroviario.

Posteriormente, una autorización para que el tren AVE de Renfe reanudara la marcha permitió que avanzara pese a la presencia de un convoy de Iryo detenido más adelante en la misma vía. Las circunstancias de esa decisión son parte de la investigación.

Cronología del choque entre los trenes de Renfe e Iryo

07:54 horas | Sale el tren IryoEl servicio 6076 parte de Madrid con destino a Sevilla. La empresa confirmó 147 pasajeros y cinco integrantes del personal a bordo, un total de 152 ocupantes. 08:00 horas | Parte el AVE de RenfeEl servicio 2080 inicia su recorrido desde la estación madrileña de Puerta de Atocha hacia Sevilla. 08:30 horas | Falla el sistema LZBUna avería interrumpe la señalización ferroviaria y provoca la detención de al menos seis trenes en el corredor de alta velocidad. 08:36 horas | Autorizan reanudar la marchaSegún el ministro Óscar Puente, el centro de control permite que el AVE continúe su recorrido pese a la existencia de una señal roja y otro tren detenido delante. 08:53 horas | Ocurre la colisiónTras recorrer aproximadamente 25 kilómetros, el AVE embiste por detrás al tren Iryo en las inmediaciones de Urda, Toledo. 29 de octubre | Balance de 69 fallecidosLas autoridades regionales confirman una nueva muerte y mantienen las operaciones de rescate, recuperación e identificación de víctimas.

Horas locales de España peninsular. La secuencia es preliminar: Iryo consignó las 08:48 como hora del impacto en su comunicado inicial, mientras Renfe y la reconstrucción oficial lo sitúan alrededor de las 08:53.

¿Qué provocó la colisión de los trenes?

El ministro Óscar Puente calificó de errónea la autorización que permitió al AVE recuperar su marcha normal cuando otro tren permanecía detenido en la misma vía.

La avería del sistema LZB había obligado a interrumpir temporalmente la circulación. Sin embargo, la investigación deberá establecer por qué se permitió avanzar al tren de Renfe y si se cumplieron los protocolos aplicables ante una falla de señalización.

La violencia del impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de coches ferroviarios por los taludes próximos a la vía. Las autoridades todavía deben determinar las responsabilidades y la secuencia definitiva del accidente.

España registra otra tragedia ferroviaria en 2026

El accidente de Urda se produjo nueve meses después del choque ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, provincia de Córdoba, Andalucía, que dejó 46 fallecidos.

Ambos siniestros reabrieron el debate sobre la seguridad y las condiciones de operación de la red ferroviaria española, aunque sus causas deben analizarse de manera independiente.

El accidente de Toledo también ocurre en un contexto político marcado por las elecciones generales anticipadas convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

Renfe suspende servicios entre Madrid y Andalucía

La colisión obligó a interrumpir el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe confirmó que pondrá en funcionamiento un plan alternativo de transporte desde el viernes 30 de octubre para atender a los pasajeros afectados.

La compañía también activó su gabinete de crisis, los mecanismos de asistencia a víctimas y familiares y servicios especiales por la red convencional.

Los viajeros deberán consultar los canales oficiales de Renfe para conocer los recorridos y horarios disponibles mientras continúe la interrupción del servicio.