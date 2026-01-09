La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que intensificará la comunicación directa con Donald Trump después de que el mandatario estadounidense declarara su intención de lanzar “ataques por tierra” contra los carteles mexicanos, a los que acusa de provocar 250.000 a 300.000 muertes anuales en EE.UU. por fentanilo y narcotráfico.​

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que se reúna si es necesario con Marco Rubio, y si hace falta hablar con el presidente Trump”, afirmó Sheinbaum durante una rueda de prensa.​

Responde la presidenta Claudia Sheinbaum ante las declaraciones del presidente de EU Donald Trump quien afirma que empezaría a atacar por tierra a los cárteles de la droga.

La mandataria mexicana recordó el reconocimiento reciente de Rubio a la “buena coordinación” en seguridad y destacó mecanismos conjuntos como el grupo de trabajo antidrogas y vigilancia marítima liderada por la Secretaría de Marina con el Comando Norte.

“Hace dos o tres días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación con México”, precisó.​

Las declaraciones de Trump se dan casi una semana después de la intervención militar estadounidense en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores, trasladados a Nueva York por narcoterrorismo. México rechazó ofertas previas de tropas yanquis, defendiendo soberanía y soluciones pacíficas.​

La mandataria destacó resultados como la incautación de 1,6 toneladas de cocaína en el Pacífico y el intercambio de información de inteligencia sobre la destrucción de laboratorios.

“No queremos otro escenario, sino seguir trabajando en defensa de soberanías mutuas e integridad territorial de México”, concluyó Sheinbaum.