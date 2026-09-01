Un coche bomba explotó cerca de las 11:15 de la noche frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta, Colombia. La detonación provocó un incendio que afectó parte de la infraestructura policial y varias motocicletas de los agentes, además de generar temor entre los habitantes de la zona.

El ataque representa el primer hecho de esta magnitud con explosivos registrado durante la actual gestión. Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido la responsabilidad, mientras las autoridades investigan a los posibles responsables.

COCHE BOMBA DEJA UN MUERTO Y 11 HERIDOS FRENTE A ESTACIÓN POLICIAL EN COLOMBIA



🚨🇨🇴| Un atentado con un coche bomba sacudió la noche del lunes los alrededores de la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, Colombia.



El vehículo cargado con explosivos detonó… pic.twitter.com/nOqtoFjKM1 — News On Demand (@OnDemand_News) September 1, 2026





Autoridades investigan el ataque

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que se trasladará hasta la zona para encabezar un Consejo de Seguridad junto con los principales mandos de la Fuerza Pública. El objetivo de la reunión será evaluar la situación de seguridad y coordinar acciones frente a las estructuras delictivas que operan en la región.

De La Espriella señaló que buscará reforzar las acciones contra estos grupos para recuperar la seguridad de los habitantes. La zona de Norte de Santander registra presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás de la colocación y detonación del vehículo. Los equipos encargados de las pesquisas trabajan en la recopilación de información sobre el atentado y sus posibles responsables.