Los colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente del país en una segunda vuelta que enfrenta al abogado Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda, en unos comicios marcados por la polarización política, la seguridad y el futuro de las relaciones con Estados Unidos.

La jornada electoral se inició con el voto del presidente Gustavo Petro en Bogotá y se extenderá hasta las 21:00 GMT. Las autoridades electorales prevén difundir los resultados oficiales pocas horas después del cierre de los centros de votación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Natalia Pedraza).

Un balotaje entre proyectos opuestos

Las encuestas anticipan una contienda ajustada entre Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años identificado con posiciones de derecha, e Iván Cepeda, senador y aliado del gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella ha basado su campaña en una política de mano dura contra las guerrillas y en críticas al gobierno actual. El candidato ha planteado fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel y lanzar una ofensiva contra los grupos armados ilegales y los cultivos ilícitos.

Por su parte, Cepeda, de 63 años, ha defendido las políticas sociales impulsadas durante la administración de Petro y ha expresado su disposición a revisar la estrategia de “paz total” implementada por el Ejecutivo.

La seguridad y el proceso de paz, en el centro del debate

La campaña presidencial se desarrolló en medio de un repunte de la violencia y de ataques atribuidos a grupos armados. A una década del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, la seguridad se convirtió en uno de los principales temas de discusión.

De la Espriella sostiene que las negociaciones impulsadas por el actual gobierno permitieron a las organizaciones ilegales ampliar su influencia, mientras que Cepeda plantea mantener una estrategia de diálogo con ajustes orientados a obtener resultados.

Relaciones con Estados Unidos y polarización

Colombia mantiene históricamente una estrecha relación con Estados Unidos, aunque los vínculos se han deteriorado durante el gobierno de Gustavo Petro.

El expresidente estadounidense Donald Trump expresó críticas hacia Iván Cepeda, mientras que el senador colombiano ha señalado que su país no será una “colonia” de Washington.

La polarización también ha marcado la campaña. De la Espriella, quien se presenta como “El Tigre”, propone medidas como ampliar el derecho al porte de armas, construir megacárceles y promover la explotación petrolera mediante fracking. Sus críticos cuestionan sus declaraciones y el perfil de algunos de sus antiguos clientes como abogado.

Cepeda, reconocido por impulsar procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con grupos paramilitares, concentra el apoyo de sectores progresistas y de beneficiarios de políticas sociales.