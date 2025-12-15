El exmagnate hongkonés Jimmy Lai, fundador del clausurado periódico prodemocracia Apple Daily, fue declarado culpable de atentar contra la seguridad nacional en Hong Kong, un fallo que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales, que lo califican como un nuevo ataque a la libertad de prensa.

Lai, de 78 años, permanece detenido desde 2020 y su caso es considerado emblemático del deterioro de las libertades civiles en Hong Kong tras la imposición de la ley de seguridad nacional por parte de China, luego de las masivas protestas prodemocracia de 2019.

Cargos y fundamentos del fallo

El tribunal declaró a Lai culpable de dos cargos de conspiración con agentes extranjeros y uno de publicación sediciosa. La jueza de la Alta Corte, Esther Toh, sostuvo que el empresario “nunca titubeó en su intención de desestabilizar el gobierno” de China.

Agregó que “el costo final fue sacrificar los intereses de los pueblos” de China y Hong Kong. Según los fiscales, Lai promovió conspiraciones destinadas a solicitar a gobiernos extranjeros la imposición de sanciones o bloqueos, así como la realización de actividades hostiles contra Hong Kong y la República Popular de China.

La magistrada indicó además que el acusado “guardó resentimiento y odio contra la RPC durante gran parte de su vida adulta”, algo que, afirmó, se reflejaba en sus artículos publicados.

Riesgo de cadena perpetua

Jimmy Lai escuchó el veredicto con serenidad, vestido con un suéter verde y chaqueta gris, sin realizar declaraciones. Se expone a una pena máxima de cadena perpetua, cuya sentencia será dictada en una fecha posterior. El fallo puede ser apelado.

Al salir de la sala, el empresario saludó con la cabeza a su esposa Teresa y a su hijo Lai Shun-yan, presentes en la galería del público.

Su abogado defensor, Robert Pang, declaró a la prensa que Lai se encuentra “de buen ánimo” tras la lectura del fallo.

Reacciones internacionales

El Reino Unido condenó lo que calificó como “procesos judiciales motivados por razones políticas” y pidió la liberación de Lai, quien posee pasaporte británico. Su hijo Sebastien Lai instó al gobierno británico a adoptar medidas más firmes.

“Es hora de pasar de las palabras a los hechos y hacer de la liberación de mi padre una condición previa para estrechar las relaciones con China”, afirmó en una conferencia de prensa en Londres.

En contraste, el gobierno chino expresó su respaldo a las autoridades de Hong Kong. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que Pekín “apoya firmemente” la defensa de la seguridad nacional y la represión de actos que la pongan en peligro, conforme a la ley.

Representantes consulares de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Europea asistieron a la lectura del veredicto.

Denuncias de organizaciones de derechos humanos

Organizaciones internacionales denunciaron que el fallo constituye un intento de silenciar la disidencia en Hong Kong.

La directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, afirmó que el veredicto demuestra que las leyes de seguridad nacional “no existen para proteger a las personas, sino para silenciarlas”.

Según Brooks, esta decisión judicial representa “el último paso en la represión sistemática de la libertad de expresión en Hong Kong”.

Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) calificó el fallo como una “parodia de justicia” y un “vergonzoso acto de persecución”, al considerar que evidencia el desprecio por la libertad de prensa, supuestamente protegida por la miniconstitución de la ciudad.

Hong Kong, que estuvo bajo dominio británico por más de 150 años, retornó a soberanía china en 1997 con la promesa de mantener libertades civiles ausentes en el resto del país. No obstante, países occidentales y oenegés sostienen que estas garantías se han visto seriamente erosionadas en los últimos años.