La Comisión de Ética del Congreso evaluará mañana los casos de las congresistas Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y Kira Alcarraz (no agrupada).

La sesión que se iniciará a las 2:00 p.m. estará encabezada por Elvis Vergara (Acción Popular).

A Jáuregui se le atribuye exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales y otros, que fueron acogidas en su refugio “La Casa del Padre”.

Actualmente, la legisladora postula a la reelección como diputada.

Alcarraz, en tanto, es acusada de agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “¿Cuál abuso de poder? ¿Qué mie... estás hablando?”, se le escucha decir mientras forcejeaba y, según imágenes de Cuarto Poder, propinaba golpes al funcionario que grababa la escena.