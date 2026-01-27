Corea del Norte lanzó este martes al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón, informaron autoridades de Japón y Corea del Sur, en un nuevo episodio de tensión en la península coreana.

La guardia costera japonesa, citando al Ministerio de Defensa, señaló que los proyectiles fueron detectados poco después del lanzamiento. La agencia Jiji Press informó que los misiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva japonesa.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó que también detectó varios misiles balísticos disparados hacia lo que Seúl denomina el mar del Este.

Contexto regional y señales políticas

El lanzamiento se produjo un día después de la visita a Seúl de Elbridge Colby, alto funcionario del Pentágono, quien calificó a Corea del Sur como un “aliado modelo” de Estados Unidos.

Asimismo, esta prueba es la segunda realizada por Pyongyang en lo que va del mes, tras una salva de proyectiles disparados horas antes de que el presidente surcoreano Lee Jae-myung viajara a China para asistir a una cumbre regional.

Incremento de pruebas y tensiones militares

Según analistas, Corea del Norte ha incrementado significativamente sus ensayos misilísticos en los últimos años con el objetivo de mejorar la precisión de sus capacidades de ataque, desafiar a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armamento antes de una eventual exportación a su socio estratégico, Rusia.

Tras la Guerra de Corea (1950–1953), Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados estacionados en Corea del Sur como parte de su estrategia de disuasión frente al Norte, que cuenta con armas nucleares.

Reacciones de Pyongyang

El régimen norcoreano denuncia con frecuencia las maniobras militares conjuntas entre Washington y Seúl, a las que califica como ensayos para una invasión.

El mes pasado, el líder norcoreano Kim Jong Un criticó duramente la iniciativa de Corea del Sur de desarrollar submarinos de propulsión nuclear junto a Estados Unidos, calificándola de una “amenaza” que, según dijo, “debe ser contrarrestada”.