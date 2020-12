El cannabis como medicina en pacientes con coronavirus podría ser utilizado como medicina “anti-contagio”, según afirman un grupo de investigadores de la Universidad canadiense Lethbrigde, ubicada en la provincia de Alberta.

Algunas variedades de cannabis con alta concentración de CBD (cannabidol) podrían ayudar a prevenir y tratar la covid-19. Esta pre-publicación, sin revisión, está basada en la prueba realizada con 800 extractos de cannabis activo.

Al ser una pre-publicación los resultados de los estudios no son definitivos, sin embargo, los científicos han instando a otros expertos en el mundo que sigan con las investigaciones.

La finalidad de este estudio, trabajado de la mano con las empresas Pathway Rx y Swysh Inc, es el de desarrollar alguna solución, medicina o compuestos en base al cannabis para poder combatir el coronavirus.

Según el reporte publicado en la página de PrePrints indican que “los datos iniciales sugieren que algunos extractos de C. sativa regulan negativamente la serina proteasa TMPRSS2, una proteína crítica necesaria para la entrada del SARS-CoV2 en las células huésped”.

Lo que significa que los 13 extractos encontrados ayudarían contra la propagación del virus por las propiedades antiinflamatorias que este tiene.

“Podrían ayudar a reducir en un 70% la cantidad de receptores celulares que usa el coronavirus para ingresar al cuerpo”, explicó el doctor Igor Kovalchuk, director ejecutivo de Pathway Rx, según informó Infobae.

El científico comentó que el coronavirus necesita un receptor para poder entrar en una célula del cuerpo humano, a este receptor se le conoce como ACE2 o enzima Convertidora de Angiotensina II.

El ACE2 se encuentra en el tejido pulmonar, o sea en la mucosa, la nariz, los testículos, el tracto gastrointestinal y la boca.

Los hallazgos indican que la CBD, principal compuesto del cannabis que no contiene elementos psicoactivos, evitarían el acceso al receptor. “Si no hay ACE2 en el tejido, el virus no puede penetrar”, manifestó Kovalchuck.

“Las investigaciones posteriores siguen pendientes, pero este podría significar una adición útil al tratamiento de covid-19 y una excelente terapia adjunta generalmente reconocida como segura”, añadió el experto.

En el documento explican que el cannabis se podría utilizar como estrategia para desarrollar complementos preventivos simples en contra de la pandemia como enjuagues bucales.

“Se pueden utilizar para desarrollar tratamientos preventivos fáciles de usar en forma de enjuagues bucales y productos para hacer enjuagues en la garganta, tanto para uso clínico como doméstico”, se lee en la investigación.

Y añadió: “Estos productos deben probarse por su potencial para disminuir la entrada de virus a través de la mucosa oral. Dada la actual situación epidemiológica grave y en rápida evolución, se deben considerar todas las oportunidades y vías terapéuticas posibles”

Este proyecto fue desarrollado en tejido humano artificial realizado con modelos 3D, o sea cultivos, que no tienen el mismo peso que un testeo de esta posible cura en un verdadero ser vivo.

