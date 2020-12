La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó este martes que disminuyeron la cifra de camas UCI disponibles en el país para el uso exclusivo para pacientes COVID-19 debido a que se ha reportado una disminución de contagios del nuevo coronavirus.

En diálogo con Canal N, detalló que de la cifra de 1.800 camas UCI pasó a ser ahora de 1.400, y que este equipo ya no es usado en el tratamiento para el COVID-19, sino que a la fecha se utiliza para la atención de otros pacientes críticos que sufren otras enfermedades.

No obstante recordó que como el avance de la pandemia es diferente al norte de país, ahora se aumentarán unas 20 camas UCI en las regiones de esa zona que reportan incremento de casos de esta enfermedad. En esa línea, anunció que desde Lima están brindando equipos de ventilación asistida a la zona y también personal médico.

“Para empezar hay 1.800 camas UCI en el país, y esto ha ido bajando a 1.400 y pico en este momento porque una parte de las camas ha ido a las áreas no COVID-19. Por ejemplo en el norte tenemos un grupo de intervención y lo que están haciendo es reestructurar de tal manera que una parte de las camas UCI que estaban en la parte no COVID regresen. Estamos trabajando para ver cómo se apoya a norte y no esperar que tengamos más problemas”, señaló Mazzetti.

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, en entrevista a El Comercio explicó que las UCI atienden hoy al 95% de su capacidad, ya que están recibiendo más pacientes críticos por el COVID-19 y otras enfermedades.

[EN VIVO] Mazzetti: Había 1800 camas UCI en el país y fueron bajando porque una parte fue a la parte no COVID. Estamos trabajando para ver cómo se apoya a norte y no esperar que tengamos más problemas ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/eKqoE3oi7O — Canal N (@canalN_) December 22, 2020