Los costarricenses participan este domingo en las elecciones generales para escoger a su presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026–2030, en una jornada marcada por la preocupación ciudadana frente a la inseguridad y el narcotráfico, señalados como el principal problema del país.

Las urnas abrieron a las 6.00 hora local (12.00 GMT) y permanecerán habilitadas hasta las 18.00 (00.00 GMT del lunes). Están llamados a votar unos 3,7 millones de ciudadanos empadronados en este país centroamericano, considerado una de las democracias más estables de América Latina.

Amplio despliegue electoral dentro y fuera del país

Durante la jornada funcionan 7.154 juntas receptoras de votos, ubicadas principalmente en centros educativos públicos. También se habilitaron mesas de votación en cárceles para 10.730 reclusos, así como en hogares de ancianos y otros establecimientos especiales.

El proceso incluye el voto en el exterior. Debido a la diferencia horaria, las primeras mesas se abrieron el sábado en países como Australia, China, India, Corea del Sur y Filipinas. En total, Costa Rica cuenta con centros de votación en 49 consulados ubicados en 42 países, donde 67.720 ciudadanos están habilitados para sufragar.

Inseguridad domina la campaña electoral

La campaña previa estuvo marcada por el aumento de la violencia y los homicidios, en su mayoría atribuidos a disputas entre bandas narcotraficantes. Este contexto convirtió a la seguridad ciudadana en el eje central del debate político.

La candidata oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ha propuesto una estrategia de mano dura contra el crimen organizado, la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas conflictivas, reformas al Poder Judicial y la culminación de una megacárcel inspirada en el modelo aplicado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

Fernández se presenta como la heredera política del actual mandatario Rodrigo Chaves, y ha prometido dar continuidad a su agenda de Gobierno.

Propuestas de la oposición

Entre los principales aspirantes opositores figuran Claudia Dobles, de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, y Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional.

Ambos han coincidido en la necesidad de fortalecer las leyes contra el crimen organizado y los operativos policiales, pero con un mayor énfasis en políticas sociales, educación, recuperación de espacios públicos, deporte y cultura como herramientas de prevención.

Varios de los 19 candidatos opositores han criticado el proyecto de Fernández, al que califican de autoritario.

Garantías y resultados preliminares

Para la Presidencia compiten 20 candidatos, de los cuales 15 son hombres y 5 mujeres. En el caso del Congreso, se registran 1.207 candidaturas, con una participación casi paritaria: 49,1 % mujeres y 50,9 % hombres.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que los primeros resultados oficiales se darán a conocer a las 20.45 hora local (02.45 GMT del lunes) y aseguró que el proceso está “blindado” mediante controles al material electoral y la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación.