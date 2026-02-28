La fiscalía de la ciudad sureña de Minab actualizó la cifra de víctimas fatales del bombardeo israelí contra el colegio primario Shajareh Tayyebeh en la provincia de Hormozgan elevándola a 85 estudiantes fallecidas. El presidente Masud Pezeshkian emitió un comunicado público calificando el ataque como un acto bárbaro en su primera declaración oficial desde el inicio de los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra múltiples objetivos iraníes este sábado.

Autoridades judiciales locales confirmaron el incremento drástico en el número de niñas muertas durante la mañana. La agencia estatal Mehr difundió la información precisa de la fiscalía de Minab sobre la tragedia escolar.

Todas las víctimas pertenecían al colegio primario femenino Shajareh Tayyebeh ubicado en territorio provincial. El impacto directo del misil israelí devastó la estructura educativa dedicada a estudiantes pequeñas.

Presidente de Irán condena atentado

Masud Pezeshkian reaccionó públicamente ante la magnitud del desastre humanitario ocurrido y condenó el ataque que dejó luto en los familiares.

“El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado iraní enmarcó el suceso dentro de una secuencia histórica de agresiones recibidas. Tras este nuevo ataque aseguró que el país de medio oriente no olvidará el último

”Este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”, sostuvo.

Operación Furia Épica y contraataque de Irán

Israel y Estados Unidos iniciaron su ofensiva aérea contra Irán desde las primeras horas del día. Multiples explosiones sacudieron Teherán, Tabriz en el noroeste e Isfahán en el centro del país.

La Guardia Revolucionaria respondió con lanzamiento coordinado de misiles y drones hacia objetivos enemigos. Los contraataques alcanzaron bases militares norteamericanas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos además de instalaciones israelíes.

“Kuwaití”

“Qatar”



Porque Irán contraataca a Israel. Además de atacar bases estadounidenses en Baréin, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etc.pic.twitter.com/Gha0HMQQo8 — ¿Por qué es Tendencia? Chile🇨🇱 (@pqtendencia_cl) February 28, 2026

Diversos corresponsales internacionales registraron desorden generalizado en las principales vías de Teherán. El tráfico vehicular colapsó mientras los padres retiraban apresuradamente a sus hijos de instituciones educativas

Las autoridades cerraron completamente el espacio aéreo nacional ante la amenaza continua. La interrupción total del servicio de internet complicó la comunicación interna durante las primeras horas críticas.

Medios internacionales enfrentan restricciones severas para acceder a zonas impactadas por bombardeos. Irán prohíbe la presencia de periodistas extranjeros en áreas afectadas por ataques militares.

La información circula exclusivamente a través de canales estatales iraníes durante la emergencia. El alcance total de los daños reportados en Minab no ha sido verificado por medios oficiales.