La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lanzó este martes un llamamiento internacional para recaudar 40 millones de francos suizos (unos 44 millones de euros) con el fin de reforzar la asistencia humanitaria en Irán.

El objetivo es apoyar las operaciones de la Media Luna Roja Iraní y atender a cinco millones de personas en 30 provincias del país durante los próximos 16 meses, debido al aumento de necesidades generado por la guerra.

Prioridad para comunidades afectadas por los combates

Según la FICR, los recursos permitirán ofrecer asistencia a las personas que han sufrido daños a la infraestructura, desplazamientos y cortes en servicios básicos.

“Se dará prioridad a quienes se ven directamente afectados por las hostilidades, los daños a la infraestructura y las interrupciones de los servicios esenciales”, indicó la organización en un comunicado.

La representante de la federación en Irán, María Martínez, señaló que el trabajo humanitario en terreno es crucial en el contexto actual.

“Las labores de la Media Luna Roja Iraní y de la FICR son vitales para salvar vidas; cada momento cuenta”, afirmó.

Amplio despliegue de equipos humanitarios

La federación detalló que actualmente se encuentran desplegados:

Más de 2.100 equipos de respuesta

Más de 6.500 trabajadores y voluntarios

Estos equipos brindan apoyo a comunidades afectadas por el conflicto, incluyendo asistencia médica, distribución de ayuda humanitaria y apoyo a personas desplazadas.

Balance de víctimas por la escalada del conflicto

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que desde el inicio de la ofensiva han muerto 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní.

Por su parte, la organización de derechos humanos Human Rights Activists News Agency estima que más de 1.100 civiles han fallecido desde el 28 de febrero, cuando se intensificaron los ataques tras los bombardeos de Estados Unidos y Israel contra territorio iraní.

La escalada militar ha generado una crisis humanitaria que afecta a millones de personas en distintas regiones del país.