El Gobierno de Cuba anunció que está dispuesto a conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la participación de Washington en la economía de la isla, siempre que se respete su soberanía. La Habana mantiene firme su rechazo a cualquier intento de injerencia en sus decisiones internas, aunque abre la puerta a un diálogo que busque reducir la tensión bilateral.

El presidente cubano Miguel Díaz‑Canel indicó que existen numerosos temas en los que se podría avanzar con la administración estadounidense si se crea un espacio de diálogo sostenible. Entre esos asuntos mencionó la inversión extranjera, la migración, la seguridad energética, la cooperación científica y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Pese a esta apertura, subrayó que la participación de EE.UU. en la economía de la isla no implica renunciar a la conducción política ni al modelo que rige la sociedad cubana. Para el mandatario, la independencia y el sistema político son inviolables y no forman parte de la agenda negociable con Washington.

Presión de la Casa Blanca

Desde la administración de Trump, tanto el presidente como su secretario de Estado, Marco Rubio, han reiterado la necesidad de que Cuba impulse cambios profundos, empezando por los de orden económico. Sostienen que el actual sistema socialista sería parte esencial de la crisis que enfrenta la isla y que reformas estructurales resultarían ineludibles.

En paralelo, la Casa Blanca mantiene un discurso de “máxima presión” sobre la economía cubana, reforzando sanciones y bloqueos energéticos que, según La Habana, profundizan la falta de combustible y la inestabilidad del sistema eléctrico. Esta estrategia de la administración de Trump se presenta como una forma de forzar transiciones internas.

Cuba defiende su soberanía

En una entrevista concedida a Canal Red, el mandatario insistió en que la relación con Washington puede avanzar siempre que se respete la autonomía de la isla. Destacó que muchos temas de la agenda bilateral sí pueden tratarse, pero advirtió que la soberanía, el orden constitucional y el modelo político no son objeto de negociación.

A su entender, un proceso de negociación lleva tiempo, pues antes de entrar en acuerdos es necesario construir canales de comunicación y diseñar una agenda común. Díaz‑Canel afirmó que su objetivo es alejar al país de la confrontación abierta, aunque no descartó la posibilidad de defensa militar si se produjera una agresión externa.

🇨🇺 ¿Qué quiere Estados Unidos y sobre qué estaría dispuesta Cuba a negociar?



Entrevista exclusiva a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba 👇🏽



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Postura ante Washington

El presidente cubano remarcó que, aunque el país puede abrirse a la presencia de capitales y empresas estadounidenses, eso no significa aceptar recetas políticas impuestas. Sostuvo que la isla está dispuesta a explorar esquemas de colaboración económica sin que ello implique modificar su sistema de gobierno.

En declaraciones públicas, Díaz‑Canel señaló que Cuba no desea un conflicto bélico con los Estados Unidos, pero que, de presentarse una agresión, él mismo está dispuesto a arriesgar su vida por la defensa de la revolución. Esta frase se convirtió en un elemento central de su discurso ante la población, al reforzar la idea de resistencia frente a la presión exterior.

Apagones, bloqueo y nuevo rumbo económico

La Habana vinculó buena parte de la actual crisis energética con el bloqueo petrolero aplicado por Washington, que según el gobierno ha impedido la llegada de barcos con combustible durante varios meses. Díaz‑Canel indicó que la falta de carburantes ha dejado sin generación un número considerable de megavatios, lo que explica muchos de los prolongados apagones que vive la población.

Ante esa situación, el Ejecutivo cubano adelanta un plan de reestructuración de la matriz energética, con más énfasis en fuentes renovables y en la eficiencia de la red. Reconoce, sin embargo, que se tratará de un proceso de mediano plazo y que la población deberá soportar una etapa de fuertes limitaciones antes de ver mejoras duraderas.

🇨🇺 "Nosotros no entorpecemos para nada la vida de EEUU. Lo único que puede afectar a Estados Unidos, que nos pueda ver con esa rabia, es el temor al ejemplo de Cuba"



Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba 👇🏽



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La sombra de Raúl Castro

El presidente también señaló que el expresidente Raúl Castro sigue muy atento al rumbo del país, pese a que se encuentra retirado de la función ejecutiva. Destacó que ambos intercambian de manera frecuente y que el exmandatario mantiene su compromiso con la defensa de la revolución y la estabilidad nacional.

Desde la perspectiva de la dirigencia cubana, la presencia simbólica y política de Raúl Castro ayuda a cohesionar a los sectores más tradicionales del régimen ante la presión de Washington. En este contexto, el gobierno prioriza mostrar una imagen de unidad interna mientras abre cautelosamente la puerta a un diálogo con Trump que no comprometa sus cimientos ideológicos.