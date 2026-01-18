El gobierno de Cuba informó que el Consejo de Defensa Nacional sostuvo una reunión el sábado pasado con el propósito de incrementar y perfeccionar su preparación y cohesión en caso de guerra y analizar “planes y medidas del paso al Estado de Guerra”, según comunicados oficiales publicados por medios estatales este domingo.

El Consejo de Defensa Nacional es el órgano encargado de asumir el control del país en situaciones excepcionales, como conflictos armados o desastres naturales, y la actividad se realizó bajo la denominada “Guerra de todo el Pueblo”, concepto que implica la movilización de civiles ante un enfrentamiento armado.

Contexto de tensiones con Estados Unidos

La reunión se produce en un momento de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, vinculada a recientes acontecimientos en la región. En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump intensificó su retórica contra Cuba tras una operación militar en Venezuela el 3 de enero, donde fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, evento que desencadenó reacciones en toda América Latina.

Tras esas acciones, Trump lanzó advertencias directas a Cuba, instando al país a “llegar a un acuerdo o enfrentar consecuencias”, y anunció medidas económicas como la suspensión de petróleo venezolano dirigido a La Habana, lo que avivó la confrontación diplomática.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha respondido reiterando la soberanía del país y negando la existencia de conversaciones en curso con Washington sobre una normalización de relaciones, subrayando que cualquier progreso debe basarse en el respeto al derecho internacional.

Día Nacional de la Defensa y movilización pública

Según la agencia local Prensa Latina, la reunión tuvo lugar en el marco del Día Nacional de la Defensa, jornada en la que cada año se realizan actividades de entrenamiento para preparar a las fuerzas populares de cara a eventuales agresiones externas.

En esta ocasión, las autoridades enfatizaron la importancia de elevar la preparación de los órganos de dirección y el personal para enfrentar posibles escenarios de conflicto.

Declaraciones oficiales y énfasis en la defensa

Aunque el comunicado oficial no especifica qué medidas concretas fueron adoptadas ni detalla cambios operativos en la preparación militar, sí subraya el objetivo de mejorar la cohesión institucional y la capacidad de respuesta ante amenazas externas.

Asimismo, se informó que Raúl Castro, figura histórica del régimen cubano, “se mantuvo al tanto” de la reunión, describiéndola como eficiente.

Reacciones populares y movilización

En paralelo a las declaraciones oficiales, cientos de cubanos han participado en manifestaciones masivas frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, expresando rechazo a las acciones de Washington en la región y elogiando la defensa de la soberanía nacional.

Estas movilizaciones reflejan un repunte del discurso nacionalista y la polarización ante el recrudecimiento de relaciones entre La Habana y Washington.