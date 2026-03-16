Cuba registró este lunes un nuevo apagón nacional tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La entidad comunicó en redes sociales que se activaron los protocolos para restablecer el servicio, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del colapso energético.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, señaló el Minem.

Este episodio representa el sexto apagón nacional en apenas año y medio, en medio de una profunda crisis energética que atraviesa el país desde mediados de 2024.

Restablecimiento del sistema puede tardar días

De acuerdo con experiencias anteriores, la recuperación del sistema eléctrico cubano es un proceso complejo que puede demorar varios días.

El procedimiento consiste en reactivar primero las fuentes de generación de arranque rápido, como:

energía solar

centrales hidroeléctricas

motores de generación distribuida

Posteriormente, estas fuentes permiten energizar las centrales termoeléctricas, que constituyen el principal soporte de la generación eléctrica en la isla.

Una vez que estas plantas vuelven a operar, pueden producir la energía necesaria para abastecer nuevamente al país.

Escasez de combustible complica la recuperación

Uno de los principales desafíos para restablecer el servicio es la falta de diésel y fueloil para los motores de generación.

Según el Gobierno cubano, esta escasez está relacionada con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, lo que ha limitado la disponibilidad de combustible para el sistema eléctrico.

El director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, advirtió la semana pasada que energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente de arranque rápido podría dificultar la recuperación del sistema.

Infraestructura envejecida y falta de inversiones

Antes del colapso del sistema, el país ya enfrentaba un escenario de apagones prolongados.

Las autoridades estimaban que durante el pico de demanda hasta el 62 % del país quedaría simultáneamente sin electricidad.

La situación se agrava porque nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país estaban fuera de servicio debido a averías o mantenimiento.

Las termoeléctricas representan cerca del 40 % del mix energético cubano, pero muchas operan con infraestructura obsoleta y décadas de explotación, además de un déficit crónico de inversión.

Otro 40 % de la generación eléctrica proviene de la llamada generación distribuida, basada en motores de diésel y fueloil, que el Gobierno reconoce que permanece paralizada desde enero por falta de combustible.

Crisis energética golpea la economía y genera protestas

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una combinación de infrafinanciación estructural del sector eléctrico y restricciones externas sobre el suministro de combustible.

El Gobierno cubano, por su parte, atribuye principalmente la situación a las sanciones de Estados Unidos, a las que acusa de provocar una “asfixia energética”.

Estimaciones independientes indican que el país necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar y estabilizar su sistema eléctrico.

Los apagones han tenido un fuerte impacto en la economía cubana, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales.

Además, los cortes eléctricos han sido uno de los detonantes de protestas sociales recientes, registradas en ciudades como La Habana y Morón.