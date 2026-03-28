Cubanos y venezolanos que huyeron de “dictaduras” marcharon este sábado en Miami contra lo que perciben como “autoritarismo” del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la jornada de movilización del movimiento ‘No Kings’ (No reyes).

De las más de 3.000 manifestaciones convocadas a nivel nacional, las del sur de Florida destacaron porque los organizadores, del grupo 50501Miami, convocaron a la marcha con el título ‘¡Abajo la dictadura! En Cuba, en Venezuela, en EE.UU.!“, por lo que exiliados y sus descendientes protestaron bajo ese lema.

Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus (VAC), expresó a EFE que “jamás imaginó que después de haber marchado tantos años en Venezuela” haría lo mismo en EE.UU.

“(Después de) haber tragado gas lacrimógeno, haber tenido que tirarme al suelo en las calles de Caracas luchando contra lo que en ese momento ya era la incipiente dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, (no imaginé que) tendría que venir a este, mi nuevo país, a defender la democracia aquí también ”, expuso.

Las marchas nacionales, organizadas por una coalición de cerca de 400 organizaciones, condenan el “autoritarismo” que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, por la “guerra ilegal” en Irán y los supuestos excesos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pero en el sur de Florida, hogar de la mayor población de origen cubano y venezolano en Estados Unidos, también se caracterizaron por repudiar las “dictaduras” de Cuba y Venezuela, presionadas por la Administración de Trump para “cambiar de régimen”.

“Necesitamos que cambie, Cuba tiene que cambiar, eso es imposible que siga. El Gobierno que existe no sirve, eso no sirve, tienen que cambiar, necesitan libertad”, comentó a EFE Patricia González, residente de origen cubano en Miami.

Los manifestantes expresaron su escepticismo sobre la política de Trump hacia Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura de Maduro, pero también en el ascenso de la chavista Delcy Rodríguez, nueva presidenta encargada reconocida por Washington.

“Lo que está pasando en Cuba es horrible y lo que está pasando yo no creo que vaya a solucionar ningún problema allá y lo que está haciendo es trayendo más miseria a la población”, opinó la activista cubana Silvia Muñoz.

Las protestas en Florida, que congregaron a miles de personas en el Tropical Park y en el barrio de La Pequeña Habana, se centraron en los supuestos abusos de los operativos migratorios que han calado en Miami, donde más del 50 % de la población nació en otro país.

También advirtieron de los efectos de la guerra que comenzó hace un mes en Irán.

“No creo que un presidente que está apoyando el genocidio de otro país va a liberar el país mío. No entiendo cómo la gente no puede razonar y usar ‘critical thinking’ (pensamiento crítico) para saber que eso todo es mentira”, dijo May Pérez, cubana en Miami.