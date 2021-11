El joven californiano David Miller trabajó en la NASA durante 8 largos años, pero no sabe cómo fue que llegó ahí y, mucho menos, por qué lo contrataron sin ninguna experiencia previa para el puesto reclutado. ¿Cómo lo logró?

Tenía seis meses de acabada la universidad, sin empleo y con una entrevista pendiente para Boeing en Texas para el puesto de ingeniero mecánico. Graduado en ingeniería mecánica y con una especialización en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Washington, David esperaba encontrar trabajo en el mantenimiento de aviones.

Durante la entrevista -que fue por teléfono- le comentaron que había otro trabajo al que podía postular sin especificar qué empresa era la contratante.

“Hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para ser manipulador en el equipo de gráficos de análisis y cinemática interactiva”, le dijeron y, pese a que no sabía hacer lo que pedían para ese puesto, aceptó ir a esa entrevista también, aunque esta nunca se realizó.

Por eso cuando recibió la llamada del reclutador unas semanas después pensó que era para el puesto de ingeniero mecánico de Boeing y no para al otro empleo.

David empacó y se mudó a Texas sin imaginar que empezaría a trabajar en la NASA.

“Simplemente no sabía los detalles porque me contrataron sin entrevistarme específicamente para ese puesto. Así que fui para allá y en el primer día en ese trabajo me di cuenta de todo”, relata el Clarín.

¿Reclutamiento secreto de la NASA?

Pese a la confusa forma en que fue reclutado, David cree que no es una práctica común de la NASA.

“No creo que el proceso de contratación fuera intencionalmente confuso o secreto, creo que es solo que Boeing es un gran contratista para la NASA, y realmente necesitaban gente”, dijo a Buzzfed.

Y como ejemplo de esa necesidad de trabajadores recordó que un compañero de trabajo (Karl) fue contratado una semana antes que él de la misma forma.

“Estoy bastante seguro de que solo necesitaban que el equipo se dotara de personal rápidamente, por lo que lo hicieron posible a partir del grupo de solicitantes que ya estaban en su sistema”, dijo.

Si bien David ya no trabaja para la NASA desde el 2015 (ahora labora en algo completamente distinto), recuerda con cariño su paso por la agencia espacial estadounidense.

“Pude trabajar en cosas que iban al espacio y tocarlas físicamente y marcar la diferencia. También estaba en Mission Control cuando sucedían cosas en el espacio, como caminatas espaciales y atracaderos”, finalizó.

