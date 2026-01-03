El difunto presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro acusaron en múltiples oportunidades a Washington de respaldar intentos de golpe de Estado en el país caribeño, incluyendo el que apartó a Chávez del poder durante dos días en 2002.

A continuación, un repaso por las principales intervenciones estadounidenses en América Latina desde la Guerra Fría:

Guatemala 1954: golpe contra Arbenz

El 27 de junio de 1954, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, fue derrocado por mercenarios entrenados y financiados por Washington. El golpe se produjo tras una reforma agraria que amenazaba los intereses de la poderosa empresa estadounidense United Fruit Corporation, que posteriormente se convertiría en Chiquita Brands.

En 2003, Estados Unidos reconoció oficialmente el papel de la CIA en este golpe de Estado, justificándolo en nombre de la lucha contra el comunismo.

Cuba 1961: invasión de Bahía de Cochinos

Del 15 al 19 de abril de 1961, 1.400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA intentaron desembarcar en la Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar el régimen comunista de Fidel Castro.

Los combates dejaron un centenar de muertos en cada bando.

República Dominicana 1965: marines en Santo Domingo

En 1965, Estados Unidos envió marines y paracaidistas a Santo Domingo para sofocar un levantamiento a favor de Juan Bosch, presidente de izquierda derrocado por los generales en 1963. La intervención fue justificada en nombre del “peligro comunista”.

Años 1970: respaldo a dictaduras del Cono Sur

Washington apoyó a varias dictaduras militares durante esta década, considerándolas un baluarte frente a los movimientos armados de izquierda.

Estados Unidos respaldó al dictador chileno Augusto Pinochet durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente de izquierda Salvador Allende.

El secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger también apoyó a la junta argentina en 1976, animándola a terminar rápidamente su “guerra sucia”, según documentos estadounidenses desclasificados en 2003. Al menos 10.000 opositores argentinos desaparecieron durante ese período.

Plan Cóndor: coordinación represiva regional

En los años 70 y 80, seis dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) se aliaron para eliminar a los opositores de izquierda en el marco del “Plan Cóndor”, con el apoyo tácito de Estados Unidos.

Años 1980: guerras civiles en Centroamérica

En 1979, la rebelión sandinista derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua.

El presidente estadounidense Ronald Reagan, preocupado por la alineación de Managua con Cuba y la URSS, autorizó en secreto a la CIA a proporcionar una ayuda de 20 millones de dólares a los Contras, los contrarrevolucionarios nicaragüenses. La ayuda fue financiada en parte por la venta ilegal de armas a Irán.

La guerra civil nicaragüense, que concluyó en abril de 1990, se cobró 50.000 vidas.

El Salvador: apoyo militar a la contrainsurgencia

Reagan también envió asesores militares a El Salvador para sofocar la rebelión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, extrema izquierda) en el marco de una guerra civil (1980-1992) que dejó 72.000 muertos.

Granada 1983: operación Urgent Fury

El 25 de octubre de 1983, marines y rangers intervinieron en la isla de Granada tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop por una junta de extrema izquierda, mientras los cubanos ampliaban el aeropuerto, presuntamente para acoger aviones militares.

Reagan lanzó, a petición de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la operación “Urgent Fury” para proteger a un millar de ciudadanos estadounidenses.

La operación, calificada de “exitosa” por Reagan y ampliamente condenada por la Asamblea General de la ONU, finalizó el 3 de noviembre con más de un centenar de muertos.

Panamá 1989: captura de Noriega

En 1989, tras unas elecciones controvertidas, el presidente George Bush decidió intervenir militarmente en Panamá, lo que condujo a la rendición del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de los servicios secretos estadounidenses y perseguido por la justicia de Washington.

Unos 27.000 soldados participaron en la operación “Justa Causa”, que se cobró oficialmente 500 vidas, aunque según las ONG la cifra alcanzó varios miles.

Noriega fue encarcelado durante más de dos décadas en Estados Unidos por tráfico de drogas, antes de cumplir otras condenas en Francia y posteriormente en Panamá.

Panamá: Escuela de las Américas

En Panamá se fundó en 1946 la Escuela de las Américas, un centro de formación militar especializado en la lucha contra el comunismo, controlado hasta 1984 por Estados Unidos, donde se formaron numerosos dictadores latinoamericanos.