Mario Escobar va armando el rompecabezas tras la muerte de su hija Debanhi. Luego de confirmar que el cuerpo encontrado en una cisterna del motel Nueva León era de su hija, ahora revela el motivo por qué ella abandonó sola la fiesta que asistió con sus amigas y por qué se bajó del taxi cuando iba rumbo a su casa.

Como se recuerda, Debanhi estaba de fiesta en Nuevo León con un grupo de amigas, pero contrario a lo que se hubiese pensado, partió sola hacia su casa. ¿Qué sucedió? Mario Escobar explica que tuvo un altercado y denunció acoso contra su hija, según publica El Universal.

“Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales (...) es raro que en esta zona no haya salido ni un video”.

Y criticó a las amigas que dejaron sola a Debanhi.

“No son amigas. Las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son”.

Sobre por qué abandonó el taxi que la llevaba a casa y quedó en medio de la carretera, donde se le vio por última vez , culpó al conductor del vehículo y dijo que este le tocó los senos a su hija sin su consentimiento, según vio en uno de los videos que la Fiscalía de Nuevo León le mostró. Ello detonó que se bajara del taxi.

“Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información”.

Mario Escobar culpó a las autoridades por el retraso en las investigaciones, sobre todo porque estuvieron durante varios días cerca del motel donde estaba su hija.

“¡Trece días aquí!, ¿cuántas veces estuvieron aquí, cuántas veces?”, se le escuchar gritar al padre en un video publicado en Twitter.

VIDEO RECOMENDADO

Ladrón roba celular y llora al ser capturado https://www.americatv.com.pe/