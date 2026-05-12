La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de convertir al país sudamericano en el estado número 51 de territorio estadounidense. La autoridad venezolana rechazó esa posibilidad y sostuvo que esa idea no forma parte de la realidad política de su nación.

Las declaraciones de Trump fueron difundidas durante una entrevista concedida a Fox News. Tras ello, Rodríguez respondió públicamente durante su visita a La Haya.

Noticias 🇻🇪🇺🇸 | La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes que "jamás estaría previsto" que Venezuela se convierta en el "estado 51", con reacción a las nuevas declaraciones de hoy del mandatario de EEUU, Donald Trump, sobre esa posibilidad.… pic.twitter.com/fL63zjuvG2 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) May 12, 2026

Defiende independencia de Venezuela

A su salida de la Corte Internacional de Justicia, la funcionaria remarcó que los venezolanos mantienen una defensa histórica de su independencia.

“Eso no está previsto jamás estaría previsto. Si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia. Nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía y la independencia nacional”, expresó.

Rodríguez también indicó que cualquier relación entre Caracas y Washington debe sostenerse en condiciones de respeto entre ambos gobiernos. Además, descartó escenarios que contradigan la legislación venezolana.

“El presidente Trump sabe que estamos trabajando en una agenda diplomática de cooperación y ese es el camino. Cualquier otra pretensión queda fuera de la realidad y de nuestra Constitución”, indicó.

La presidenta encargada se encontraba en La Haya para participar en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia. En ese espacio se aborda la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo.

Durante su estadía también destacó la relevancia energética de su país a nivel internacional. Asimismo, señaló que Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo y gas natural.