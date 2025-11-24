La policía italiana detuvo a un hombre de 57 años que intentó disfrazarse de su propia madre fallecida para renovar su carné de identidad y continuar cobrando su pensión, mientras mantenía su cadáver momificado oculto en su vivienda. El caso ocurrió en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, al norte de Italia, y se ha viralizado tras ser revelado por la prensa local.

El pasado 11 de noviembre, el hombre —enfermero de profesión— acudió al ayuntamiento vestido de mujer, con peluca, maquillaje, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes, asegurando ser Graziella Dall’Oglio, su madre. Su objetivo era renovar el documento de identidad de la mujer.

Funcionarios desconfiaron de su identidad

La escena generó sospechas entre los trabajadores municipales, quienes alertaron a la policía. Los agentes confirmaron rápidamente que no se trataba de la mujer, sino de su hijo intentando suplantarla.

Posteriormente, los policías acudieron al domicilio del sujeto y encontraron el cuerpo momificado de la madre. Según las primeras indagaciones, el hombre habría mantenido el cadáver en casa durante tres años con el fin de seguir cobrando su pensión.

Foto de carné y delitos imputados

El diario Corriere della Sera publicó este lunes la fotografía que el hombre se tomó disfrazado, supuestamente para obtener el nuevo documento y mantener el fraude en marcha.

Las autoridades lo denunciaron por ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental. El caso continúa bajo investigación judicial en Mantua.