El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a Irán de derribar un helicóptero militar Apache estadounidense mientras realizaba labores de patrullaje sobre el estrecho de Ormuz. Tras el incidente, el mandatario aseguró que Washington tomará medidas frente a lo que calificó como un ataque contra fuerzas de su país.

El jefe de Estado estadounidense afirmó desde su cuenta de Truth Social que los dos tripulantes lograron sobrevivir al incidente sin sufrir lesiones. No obstante, sostuvo que el hecho requiere una reacción por parte de su gobierno.

“Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Aunque los dos pilotos resultaron ilesos, Estados Unidos debe responder a este ataque”, indicó.





¿Qué respondió Irán?

Las declaraciones de Trump recibieron una respuesta desde Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que su país mantiene abierta la vía diplomática, aunque advirtió sobre posibles consecuencias en caso de incumplimientos.

El dirigente iraní hizo referencia a los compromisos asumidos durante las conversaciones internacionales. También remarcó que su gobierno está preparado para actuar si considera que dichos acuerdos son vulnerados.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha más soltura otros idiomas. Rompan sus compromisos y pasaremos al que dominamos mejor”, expresó.

Las nuevas acusaciones surgieron pocas horas después de que Trump se mostrara optimista respecto a una posible salida negociada al conflicto. Durante la misma jornada había señalado que las conversaciones se encontraban en una fase avanzada.

Según el mandatario estadounidense, existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades en un plazo de dos o tres días. Sin embargo, el incidente reportado en el estrecho de Ormuz modificó el tono de los mensajes emitidos por ambas partes.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz continúan siendo observadas por los mercados internacionales debido a la importancia de esta vía marítima para el comercio de petróleo. Antes de conocerse el incidente denunciado por Trump, los precios del crudo habían mostrado una tendencia a la baja ante la expectativa de un posible acuerdo entre las partes.

Durante las últimas semanas, los valores energéticos habían registrado incrementos como consecuencia de los riesgos asociados al tránsito marítimo en la zona. La evolución del conflicto seguirá siendo uno de los factores que influirá en el comportamiento de los mercados internacionales.