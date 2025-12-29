El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que EE.UU. atacó y destruyó una zona de atraque en Venezuela que, según indicó, era utilizada presuntamente para el tráfico de drogas.

Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas en Palm Beach, donde el mandatario describió el hecho como parte de su campaña contra el narcotráfico proveniente de América Latina.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe”, sostuvo.

Sin detalles sobre el lugar ni la operación

Trump indicó que el punto atacado se encontraba en la costa, pero no precisó la ubicación exacta dentro de Venezuela ni ofreció mayores detalles operativos.

Asimismo, evitó confirmar si la acción fue ejecutada directamente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Estaba en la costa”, se limitó a señalar el mandatario, sin responder preguntas adicionales sobre la naturaleza del operativo.

Primer ataque terrestre en campaña antidrogas

De acuerdo con las propias palabras del presidente estadounidense, esta acción sería el primer ataque en una zona terrestre desde el inicio de su campaña militar contra el narcotráfico internacional, enfocada en rutas que parten desde América Latina hacia territorio estadounidense.

Hasta el momento, no se ha emitido una reacción oficial del gobierno de Venezuela ni un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos que confirme o amplíe la información brindada por Trump.

Datos clave