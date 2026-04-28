El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Irán le comunicó encontrarse en un “estado de colapso” y que busca que Washington reabra el estrecho de Ormuz lo antes posible.

El mandatario realizó estas declaraciones a través de su red social Truth Social, donde señaló que Teherán estaría intentando resolver problemas internos relacionados con su liderazgo.

“Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo”, escribió Trump.

El presidente estadounidense no detalló quién habría enviado la comunicación ni ofreció pruebas adicionales sobre el supuesto mensaje.

Tensiones por plan iraní y negociaciones estancadas

Las declaraciones de Trump se producen en medio de reportes sobre su insatisfacción con una propuesta presentada por Teherán para destrabar las conversaciones diplomáticas entre ambos países.

Según fuentes citadas por la cadena CNN, el mandatario estadounidense habría manifestado reservas respecto al plan iraní, que plantea reabrir la vía estratégica y levantar el bloqueo naval impuesto por Washington.

Además, la propuesta habría postergado el diálogo sobre el programa nuclear iraní, un punto considerado prioritario por la administración estadounidense.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, ya que por esta vía transita aproximadamente el 20 % del petróleo global.

Expertos advierten que su reapertura sin garantías relacionadas con el programa nuclear iraní o el control de las reservas de uranio enriquecido podría generar cuestionamientos dentro del propio gobierno estadounidense.

Fuentes cercanas a la reunión entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional indicaron que el mandatario busca un acuerdo que pueda presentar como una victoria política, lo que implica condiciones estrictas para Irán.

Alto el fuego se mantiene mientras continúan las negociaciones

Trump extendió la semana pasada un alto el fuego con Irán de manera indefinida, con el objetivo de facilitar el diálogo entre ambos países.

Sin embargo, las negociaciones continúan estancadas luego de que el presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán, donde estaba prevista una segunda ronda de conversaciones con representantes iraníes.

Las autoridades estadounidenses y iraníes mantienen contactos diplomáticos, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto y sus posibles impactos en el suministro energético global.