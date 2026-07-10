El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ordenó dejar instrucciones al Pentágono para responder contra Irán con ataques de gran escala en caso de que sea asesinado como parte de un presunto plan impulsado por Teherán. Así lo confirmó en una entrevista con The New York Post, tras reportes que señalaban que Israel habría alertado sobre un posible intento de atentado en su contra.

“Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos”, declaró

El jefe de Estado estadounidense agregó que dejó indicaciones para una eventual respuesta militar si ocurre un ataque contra él.

“He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”, afirmó.

Niega información sobre un nuevo plan para asesinarlo

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de versiones periodísticas que señalaban que Israel habría advertido a Estados Unidos sobre un posible nuevo plan iraní para atentar contra Trump. Sin embargo, el propio presidente estadounidense señaló que no recibió información sobre un complot reciente.

“No, no. Israel no ha dicho nada. No, no”, respondió antes de reiterar que considera que Irán lo ha tenido como objetivo durante varios años.

La advertencia de Trump ocurre mientras Estados Unidos e Irán atraviesan un nuevo periodo de tensión marcado por enfrentamientos militares y declaraciones cruzadas. La situación se da luego del fin del alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado.

El presidente estadounidense ya había mencionado días atrás que figura entre los principales objetivos de Irán durante su participación en la cumbre de la OTAN realizada en Turquía. En esa ocasión, vinculó las amenazas actuales con la operación contra el general iraní Qasem Soleimani, ejecutada en 2020 durante su primer mandato.