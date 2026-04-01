El presidente Donald Trump generó controversia al cuestionar la utilidad de la OTAN para Estados Unidos en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph. El líder republicano respondió a una consulta del mismo medio sobre si reconsideraría la permanencia de su país dentro de la organización.

“Ah sí, diría que esto ya está más allá de la reconsideración. Nunca me emocionó la OTAN...Ahí estuvimos automáticamente, incluyendo (la guerra de) Ucrania. Ucrania no era problema nuestro. Fue un test, y estuvimos ahí, como siempre habríamos estado ahí por ellos. Pero ellos no estuvieron por nosotros”, expresó.

Trump conectó esa idea con la respuesta inmediata de su país al conflicto en Ucrania. El jefe de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos se involucró sin que el problema representara riesgo directo para su territorio nacional.

El mandatario profundizó en la decepción por la guerra contra Irán iniciada recientemente. Según Trump, aliados europeos no ofrecieron el respaldo esperado, lo que generó sorpresa en la Casa Blanca.

🇺🇸 Trump dice que considera retirar a EE.UU. de la OTAN



Donald Trump afirma que considera seriamente la retirada de EE.UU. de la OTAN, acusando a los aliados de no brindar suficiente respaldo en la guerra contra Irán.https://t.co/dmvjjoRzlk pic.twitter.com/6eMKmten1B — Sepa Más (@Sepa_mass) April 1, 2026

Reacción desde el Reino Unido

Poco después de las declaraciones, el primer ministro británico Keir Starmer emitió su posición oficial sobre la alianza. Starmer resaltó su rol histórico en la estabilidad internacional pese a las tensiones actuales.

“La OTAN sigue siendo la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto nunca”, subrayó.

El secretario de Estado Marco Rubio amplió el debate en una entrevista con Fox News la noche anterior. Rubio anunció intenciones de evaluar el balance del pacto tras eventos del conflicto con Irán.

Asimismo, se refirió a negativas específicas de aliados como España para usar bases aéreas. Otros países europeos, incluido inicialmente el Reino Unido, limitaron accesos a operaciones estrictamente defensivas.

Trump mostró aprobación pública hacia la postura expresada por Rubio. Esa alineación interna refuerza el escrutinio sobre compromisos asumidos por Estados Unidos en el bloque.