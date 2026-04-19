El gobierno de Estados Unidos confirmó la intercepción de un buque de carga de bandera iraní en aguas del Mar Arábigo, en un operativo ejecutado por su fuerza naval en medio de un escenario de tensión en la región. La acción se produjo luego de que la embarcación desatendiera múltiples advertencias emitidas por unidades estadounidenses durante varias horas.

La operación fue realizada por el destructor de misiles guiados USS Spruance, que localizó al buque Touska mientras se dirigía hacia el puerto iraní de Bandar Abbas. Según información oficial, la nave tenía una eslora cercana a los 275 metros y estaba sujeta a sanciones previas por parte del Tesoro estadounidense.

🇺🇸 VÍDEO: Veja o momento exato em que os EUA intercepta um navio iraniano



Segundo Donald Trump, destróier USS Spruance interceptou embarcação identificada como TOUSKA e fuzileiros assumiram controle.



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Detalles del operativo naval

El incidente se inició cuando el buque estadounidense detectó al carguero navegando a una velocidad aproximada de 17 nudos dentro de una zona bajo control de vigilancia. A partir de ese momento, se emitieron advertencias reiteradas a la tripulación sobre la violación del bloqueo naval establecido.

Tras un periodo de seis horas sin respuesta por parte del Touska, las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para detener su avance. El destructor utilizó su cañón MK 45 de 5 pulgadas para impactar el sistema de propulsión de la embarcación y dejarla sin capacidad de desplazamiento.

Posteriormente, personal de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordó el buque. La nave quedó bajo control de las fuerzas de Estados Unidos tras completarse la intervención en alta mar.

Trump confirma intervención del buque

En el contexto de este operativo, el presidente Donald Trump se pronunció a través de su plataforma digital para informar sobre lo ocurrido. El mandatario describió las características del buque y las acciones realizadas durante la operación.

“Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 275 metros de eslora y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, escribió.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos difundió detalles adicionales sobre el desarrollo de la intervención. La entidad explicó las decisiones adoptadas tras la falta de respuesta de la tripulación.

“Después de que la tripulación del Touska no hiciera caso a las repetidas advertencias durante un período de seis horas, Spruance ordenó a la embarcación que evacuara su sala de máquinas”, indicó.

La administración estadounidense señaló que la embarcación intervenida estaba vinculada a actividades consideradas ilegales y que ya contaba con sanciones vigentes. Este hecho se enmarca en una política de control sobre rutas marítimas relacionadas con Irán.

El operativo se produce en un contexto previo a nuevas conversaciones de paz previstas en Pakistán. La situación mantiene la atención sobre el tránsito marítimo en la zona y las medidas adoptadas por las fuerzas navales en el área.