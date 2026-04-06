El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que un aviador fue rescatado en territorio iraní luego de una operación ejecutada por fuerzas especiales. El militar había quedado aislado tras el derribo de su aeronave durante recientes enfrentamientos en la región.

El anuncio se realizó durante la madrugada del domingo a través de redes sociales. El mandatario señaló que se trató de una de las misiones más complejas realizadas por su país en un entorno adverso.

Detalles del operativo

El rescate se llevó a cabo en un área montañosa dentro de Irán, considerada de difícil acceso y bajo riesgo operativo. La intervención permitió ubicar al aviador, quien se desempeñaba como oficial de armamento en un avión F-15 que fue derribado días antes.

El militar resultó herido tras el impacto de la aeronave. Según información del gobierno estadounidense, fue evacuado y se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

En otro momento, se precisó que el piloto del mismo avión también fue recuperado horas después del incidente. Ambos tripulantes fueron trasladados fuera de la zona de conflicto tras el despliegue militar.

US PILOT ‘RESCUE’ OP COST:



— 2 MC-130 aircraft ($100 MILLION+ EACH) ‘intentionally DESTROYED’



— 4 MH-6 Little Bird helicopters



Iran drops NEW WRECKAGE IMAGES pic.twitter.com/TMYCEspepc — RT (@RT_com) April 5, 2026

Mensaje de Trump

Tras confirmar la operación, el jefe de Estado difundió un mensaje en el que se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz. En su publicación, planteó un plazo para que se restablezca el tránsito en esta vía clave para el comercio energético global.

En ese contexto, el mandatario expresó una advertencia directa hacia las autoridades iraníes sobre posibles acciones en caso de no cumplirse esa exigencia.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, señaló en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, reforzó su posición frente al bloqueo de la vía marítima y elevó el tono de sus declaraciones.

“¡¡¡No habrá nada igual!!! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió.

Escalada en Medio Oriente

El rescate se produce en medio de un contexto de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán. La situación ha generado un aumento de las tensiones en distintas zonas estratégicas de la región.

De acuerdo con reportes recientes, Israel evalúa nuevas acciones contra instalaciones energéticas iraníes en los próximos días. Estas decisiones estarían sujetas a coordinación con autoridades estadounidenses.

Por otro lado, Irán ha intensificado sus operaciones en el Golfo mediante el uso de drones y misiles dirigidos a infraestructuras energéticas en países vecinos. Estos ataques han afectado instalaciones en Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Reacciones desde Irán

Las autoridades iraníes han rechazado las advertencias emitidas por Washington en medio de la crisis. Desde el Parlamento, se cuestionó la postura estadounidense y se atribuyó influencia externa en las decisiones adoptadas.

En esa línea, el presidente del Parlamento iraní se refirió a las consecuencias de una mayor escalada en la región.

“Vuestras decisiones temerarias están arrastrando a Estados Unidos a un infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región va a arder porque insistís en seguir las órdenes de Netanyahu”, sostuvo.