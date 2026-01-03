El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este sábado la capacidad de la líder opositora venezolana María Corina Machado para asumir el mandato de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El titular de la Casa Blanca, afirmó que la dirigente política no cuenta con el respaldo ni el reconocimiento suficiente en el país sudamericano.

El presidente también comentó que no ha mantenido comunicación con la líder opositora desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro

El mandatario estadounidense expresó sus dudas sobre la viabilidad de un eventual liderazgo de Machado en Venezuela.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, declaró Trump.

Estas declaraciones fueron posteriores a las que realizó en una entrevista con Fox News Trump en donde afirmó que evaluaría la situación para determinar si le corresponde a Machado asumir el mandato de Venezuela.

“Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo”, afirmó Trump, sin ofrecer mayores detalles sobre una postura definitiva.