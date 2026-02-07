El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no pedirá disculpas por la publicación de un video en su cuenta oficial de Truth Social donde el expresidente Barack Obama (2009-2017) y la exprimera dama Michelle fueron retratados como simios. El video fue posteriormente retirado de la plataforma tras recibir duras críticas por el contenido racista.

En medio de la controversia, un periodista consultó a Trump, a bordo del Air Force One rumbo a Florida, si su gestión pediría disculpas por la publicación de este video y él respondió: “no, no cometí ningún error”.

El mandatario agregó que no va a despedir a la persona que hizo el video, mismo que aseguró no haber visto completo y que él solo “se lo dio a la gente” para que lo publicaran.

Polémico video

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción ‘The Lion Sleeps Tonight’ y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.

Dominion Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que estaban detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos.

This is the racist video Donald Trump posted.



This is where we're at. pic.twitter.com/kH49rMWfVH — Mukhtar (@I_amMukhtar) February 6, 2026

El corte racista que se burla de los Obama se muestra en el último segundo del video compartido por Trump en Truth Social y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea videos con inteligencia artificial y memes proTrump.

Gesto inusual tras críticas

La eliminación del video es un gesto inusual para Trump, sobre todo después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera horas antes que el enfado generado por el contenido era “indignación fingida”.

“Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León”, escribió la secretaria de prensa en un comunicado compartido con medios horas antes de que se eliminara el video.

Críticas desde el Partido Republicano

La publicación causó diversas críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador de Carolina del Sur que es considerado un aliado cercano del magnate neoyorquino.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

“Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió Scott en su perfil en X.

Este incidente se suma a una larga lista de controversias raciales protagonizadas por Trump durante su carrera política, y representa uno de los episodios más cuestionados de su segundo mandato, generando indignación tanto en sectores demócratas como en voces críticas dentro de su propio partido.