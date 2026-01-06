El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Además, Trump señaló en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está “cooperando” con las autoridades estadounidenses.

El mandatario también descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país “recupere su salud”.

También resaltó que EE.UU. esté en conflicto con Venezuela: “No estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país”.