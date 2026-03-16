El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no está claro si Mojtaba Jameneí, recientemente nombrado líder supremo de Irán tras la muerte de su padre Alí Jameneí, continúa con vida.

Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el mandatario indicó que no se ha tenido contacto ni apariciones públicas del nuevo líder iraní desde su designación.

“No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no”, declaró Trump ante periodistas.

Incertidumbre sobre el liderazgo en Irán

El mandatario estadounidense también aseguró que actualmente existe incertidumbre sobre quién dirige el país, tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Según Trump, los bombardeos habrían eliminado a gran parte de la cúpula de poder en Teherán.

“Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes”, expresó el presidente.

Trump afirmó además que Irán estaría buscando un posible acuerdo con Estados Unidos, aunque la falta de claridad sobre la estructura de mando complica cualquier diálogo diplomático.

Informes sobre posibles heridas graves

Consultado por periodistas sobre el estado de Mojtaba Jameneí, Trump señaló que existen versiones no confirmadas que apuntan a que el líder iraní resultó gravemente herido.

“Mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido”, afirmó.

La semana pasada, el Pentágono informó que Jameneí habría resultado herido y posiblemente desfigurado durante los bombardeos en los que murió su padre.

Hasta ahora, no se ha presentado evidencia pública que confirme su estado de salud o ubicación.

Primer mensaje tras asumir el liderazgo

El primer pronunciamiento atribuido a Mojtaba Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito difundido el jueves, en el que prometió represalias contra los enemigos de Irán.

En el mensaje, el líder iraní llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas del comercio mundial de petróleo.

También afirmó que “la sangre de los mártires será vengada”, en referencia a las muertes ocurridas durante los recientes ataques.