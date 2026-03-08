El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Reino Unido está considerando “seriamente” enviar dos portaviones a Oriente Medio.

“El Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaviones a Oriente Medio”, esc ribió en su red social, Truth Social, el líder republicano.

No obstante, Trump dijo en su mensaje al primer ministro británico, Keir Starmer, que Estados Unidos ya no los “necesita”.

“¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!”, concluyó el magnate.

Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Esta semana, Trump criticó a Starmer por no haber sido de “mucha ayuda” en la actual guerra contra Irán .

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.