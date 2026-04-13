El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este lunes de su cuenta en la red social Truth Social una imagen en la que aparecía representado como Jesucristo, luego de recibir críticas de asociaciones y figuras católicas, incluidas algunas cercanas a su base política.

La imagen, que aparentaba haber sido creada con inteligencia artificial, mostraba al mandatario encarnando a la figura de Jesús mientras realizaba una aparente curación a una persona enferma postrada en una cama.

Esta ilustración fotográfica muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV. (Mandel NGAN / AFP).

Críticas desde sectores conservadores y católicos

La publicación generó reacciones negativas incluso entre figuras conservadoras que habitualmente respaldan al mandatario.

Entre ellas, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio estadounidense Daily Wire, calificó la publicación como inapropiada.

“Esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense”, expresó Brown en sus redes sociales.

Asimismo, Michael Knowles, comentarista y podcaster conservador alineado con Trump, sostuvo que la imagen debía ser retirada.

“Al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente borrar la foto, sin importar la intención”, afirmó.

La imagen fue retirada sin explicación oficial

La ilustración permaneció publicada durante más de 12 horas antes de ser eliminada de la cuenta oficial del mandatario, sin que se emitiera un pronunciamiento formal por parte de la Casa Blanca.

El episodio se suma a antecedentes similares relacionados con el uso de imágenes generadas digitalmente. El año pasado, el mandatario difundió otra imagen en la que aparecía vestido como papa, también atribuida a tecnología de inteligencia artificial.

Contexto de tensiones con el Vaticano

La polémica ocurrió poco después de que Trump publicara mensajes críticos contra el papa León XIV, a quien calificó como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

Las declaraciones del mandatario surgieron tras críticas del pontífice relacionadas con la guerra en Irán, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones diplomáticas.

Trump afirmó posteriormente que no desea un papa que critique al presidente de Estados Unidos mientras, según sus palabras, está “haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido”.