El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este sábado su descontento con el mandatario ruso Vladímir Putin durante la conferencia de prensa en la que habló sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Trump respondió de manera contundente cuando fue consultado sobre si había mantenido comunicación con Putin respecto al líder chavista.

El jefe de Estado norteamericano expresó abiertamente su frustración con el presidente ruso.

“Yo no estoy contento con Putin. Él está matando mucha gente”, declaró Trump durante la conferencia realizada este sábado sobre la exitosa operación en Venezuela.

Rechaza guerra con Ucrania

En esa línea, volvió a culpar a la administración anterior por el conflicto entre Rusia y Ucrania, insistiendo que él podría haberlo evitado.

Asimismo, Putin expresó que la guerra entre Rusia y Ucrania “nunca debería haber ocurrido” y es un conflicto que heredó de la anterior Administración, presidida por Joe Biden. “

Yo creo que eso es algo que debería haberse resuelto. Esa una guerra que nunca debería haber ocurrido. Sí yo hubiera sido presidente, nunca hubiera ocurrido”, afirmó Trump.

Trump culpa a Biden, Zelensky y Putin

El presidente estadounidense señaló a tres responsables directos del conflicto que aún continúa.

“Yo heredé esa guerra. Esa guerra fue Joe Biden, Zelensky, y Putin. Yo entré en esa situación y fue un desastre. Esa guerra es un derrame de sangre, queremos que pare”, indicó el mandatario.

Trump aclaró que la guerra de Ucrania no es responsabilidad de su administración. “Yo pensaba que la [guerra] más fácil [de resolver] sería la de Putin, la de Rusia y Ucrania, pero no fue así. Ambos han hecho cosas feas. Esa es la guerra de Biden, no es la guerra mía”, agregó.

Trump reveló impactantes cifras de soldados muertos en el conflicto durante el último mes.

“El mes pasado fue 27 000 y 30 000 soldados matados este último mes. Yo quiero parar eso”, aseveró el presidente estadounidense.

F mandatario destacó sus logros en materia de defensa colectiva frente a la situación en Europa.

“Yo logré que la OTAN pagara 5% en lugar del 2%. Antes nos estaban pagando 2% ahora 5%. Les mandamos muchas municiones, misiles y ellos pagan. Los Estados Unidos no están perdiendo dinero, probablemente estamos ganando dinero”, explicó Trump.

A pesar de los beneficios económicos, Trump dejó claro su prioridad principal. “Es lo último que me importa. Lo que yo quiero es que pare todo eso”, concluyó.