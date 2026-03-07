El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció el colapso inminente del sistema político cubano actual durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas realizada este sábado en Miami. El mandatario reunió a sus homologos conservadores latinoamericanos para vaticinar una transformación radical en la isla que incluirá una etapa completamente renovada.

La declaración surge tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses que interrumpió el suministro petrolero venezolano esencial para La Habana. Trump impuso además aranceles comerciales a cualquier nación que intente proveer crudo sustitutorio a la isla caribeña.

Líderes conservadores latinoamericanos respaldan visión

La cumbre convocada en un club de golf de Florida congregó a figuras clave de la región de orientación derechista. Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y Daniel Noboa de Ecuador formaron parte del grupo selecto de asistentes.

Rodrigo Paz representa a Bolivia mientras Luis Abinader lo hace por República Dominicana junto a Santiago Peña de Paraguay. Por otra parte, José Raúl Mulino de Panamá, Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago completaron la delegación presidencial.

El presidente electo chileno José Antonio Kast participó del foro previo a su posesión oficial el miércoles próximo. Gobiernos progresistas de México, Brasil y Colombia quedaron deliberadamente excluidos del encuentro ideológico.

Trump revela negociaciones activas con autoridades cubanas

El mandatario confirmó diálogos directos con el gobierno de La Habana junto a su secretario de Estado Marco Rubio. Percibe factible alcanzar un entendimiento bilateral tras medio siglo de hostilidades diplomáticas intensas.

Trump rememoró haber seguido la problemática cubana desde su infancia temprana hace 50 años. La experiencia acumulada le genera confianza en la viabilidad concreta de soluciones pragmáticas inmediatas.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es”, afirmó.

El presidente expresó optimismo ante el cambio político que se aproxima rápidamente a la isla. Su administración mantiene canales abiertos con Cuba pese a concentrar esfuerzos principales en el conflicto bélico con Irán actualmente.

La estrategia energética aplicada aceleró significativamente la crisis económica y social cubana. La combinación de sanciones efectivas y pérdida de aliados regionales precipitó el declive estructural del régimen insular.