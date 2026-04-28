El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este martes en la Casa Blanca al rey Carlos III y a la reina Camila del Reino Unido, en una ceremonia oficial realizada en los jardines de la residencia presidencial.

Los monarcas británicos llegaron a bordo de un vehículo oficial poco antes de las 11:00 horas (15:00 GMT), donde fueron recibidos por la pareja presidencial para escuchar los himnos nacionales de ambos países.

Posteriormente, el presidente estadounidense y el monarca británico pasaron revista a las tropas en una ceremonia militar de honor.

Durante su discurso, Trump destacó la histórica relación entre ambos países.

“Los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos”, afirmó el mandatario, al destacar los lazos culturales, históricos y militares compartidos.

Primera visita de Estado desde la coronación del monarca

Esta es la primera visita de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos desde su coronación, y se considera una de las más relevantes y complejas de su reinado.

El viaje se desarrolla en un contexto de tensiones diplomáticas, luego de que Trump criticara en reiteradas ocasiones al Gobierno británico por no sumarse a la guerra contra Irán.

Además, la visita ocurre días después del intento de atentado contra el presidente estadounidense durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo que obligó a reforzar los protocolos de seguridad.

A pesar de este contexto, Trump destacó la importancia del vínculo bilateral y calificó como un privilegio recibir a los monarcas.

Agenda incluye reunión en el Despacho Oval y discurso en el Congreso

Tras la ceremonia oficial, los reyes británicos sostendrán reuniones con el presidente Trump en el Despacho Oval, como parte de la agenda diplomática.

Posteriormente, el rey Carlos III se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta, un hecho considerado histórico.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica intervenga ante el Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en pronunciar un discurso ante legisladores estadounidenses.

La visita oficial, que se extenderá por cuatro días, busca conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense y reforzar la cooperación entre ambas naciones.

Trump recuerda su vínculo familiar con Reino Unido

Durante su intervención, Trump también destacó su ascendencia escocesa, recordando que su madre, Mary Anne MacLeod, nació en la isla escocesa de Lewis.

El mandatario relató que su madre seguía con entusiasmo los actos oficiales de la familia real británica.

“Mi madre amaba a la familia real. Cada vez que la reina participaba en alguna ceremonia, se quedaba frente al televisor”, comentó.

Los monarcas británicos llegaron a Estados Unidos el lunes, donde iniciaron su agenda con una reunión informal en la Casa Blanca que incluyó un encuentro social y la visita a una colmena recientemente ampliada en la residencia presidencial.