El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmó un alto funcionario de la administración estadounidense.

La reunión se da en el contexto de la crisis política en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, y en medio de las negociaciones entre Washington y el Gobierno interino.

Trump ya había adelantado su intención de dialogar con Machado sobre el papel que podría desempeñar en el futuro político de Venezuela, aunque previamente había descartado incluirla en sus planes inmediatos de transición de poder.

Relación entre Trump y Machado

La visita se produce después de un período de tensión en la relación bilateral. Trump optó por respaldar a la presidenta interina chavista Delcy Rodríguez en algunos aspectos de la transición, como la gestión de recursos energéticos y la liberación de presos políticos, en lugar de posicionar a Machado como líder principal.

La líder opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, había expresado su intención de entregar simbólicamente la distinción a Trump por su papel en la captura de Maduro. Sin embargo, el Instituto Nobel noruego aclaró que el premio no puede ser transferido ni compartido con terceros.

Trump ha declarado sentirse “muy honrado” por la visita de Machado, en contraste con declaraciones previas en las que cuestionó su capacidad política por presunta falta de apoyo interno en Venezuela.

Expectativas y enfoque del encuentro

Aunque aún no se han publicado detalles oficiales de la agenda, se espera que la reunión toque temas relacionados con la transición democrática en Venezuela, el papel de la oposición y el rol que Washington podría jugar en los próximos pasos políticos del país sudamericano.

El encuentro también refleja un interés estadounidense por mantener contacto directo con líderes clave de la oposición venezolana pese a las decisiones diplomáticas más recientes.