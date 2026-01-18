El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tensó las relaciones con Europa este sábado después de amenazar a ocho países europeos y miembros de la OTAN, entre ellos Alemania y Reino Unido, con imponerles un arancel de hasta el 25 % por proteger la soberanía de Groenlandia en contra de los planes del mandatario de anexionar la isla.

El mandatario anunció que, a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia “deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos”, que se incrementará al 25 % a partir del 1 de junio de 2026.

“Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, explicó.

Trump acusó a estos países de haber viajado a Groenlandia “con fines desconocidos”, después de que algunos de estos enviaran tropas a la isla, siguiendo a Dinamarca, e instaran al resto de países europeos a mantenerse unidos y firmes para no ceder a las presiones del estadounidense.

El republicano afirmó que Washington ha “subvencionado” a todos los países de la UE durante muchos años “al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración”.

“Es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido”, añadió.

Trump sugirió estar dispuesto a “negociar de inmediato” con los países, a los que acusó de estar “poniendo en riesgo” todo lo que “Washington ha hecho por ellos”.

El rechazo de legisladores republicanos

El presidente lleva varios meses insistiendo en su deseo de adquirir Groenlandia, pero la amenaza de los aranceles, que lleva utilizando como herramienta política desde el inicio de su legislatura, ha llevado a algunos miembros del Partido Republicano, que suelen seguir las ideas de Trump, a oponerse al plan.

Los dos líderes de la comisión especial del Senado de EE.UU. para la OTAN, el republicano Thom Tillis y la demócrata Jeanne Shaheen, rechazaron el último paso del mandatario al asegurar que está yendo contra sus aliados “más cercanos”.

“Seguir por este camino es malo para EE.UU., es malo para las empresas estadounidenses y malo para nuestros aliados; este tipo de retórica además beneficia a adversarios como Putin y Xi, que quieren ver a la OTAN dividida”, señalaron los legisladores en un comunicado.

Por su parte, Don Bacon, legislador republicano por Nebraska, acusó a Trump de tener una actitud “autoritaria” y estar dando pasos “vergonzosos” contra países de la OTAN: “El hecho de que Groenlandia forme parte del paraguas de la OTAN le da al Presidente todo lo que necesita para establecer más bases allí”.

La senadora republicana de Alaska desde 2002, Lisa Murkowski, tildó los gravámenes de “innecesarios, punitivos y de un error profundo” y pidió al Congreso que “reafirme su autoridad sobre los aranceles para que no se utilicen en perjuicio de las alianzas”.

“Ya estamos viendo las consecuencias de estas medidas en tiempo real: nuestros aliados de la OTAN se ven obligados a desviar atención y recursos hacia Groenlandia, una dinámica que juega directamente en las manos de Putin al amenazar la estabilidad de la coalición más fuerte de democracias que el mundo haya visto jamás”, planteó.

El rechazo de socios europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que esos aranceles “podrían provocar una peligrosa espiral descendente”

La medida “socavaría las relaciones transatlánticas y podría provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”, dijeron ambos líderes europeos en un comunicado conjunto compartido desde Asunción, donde presidieron la firma del Tratado UE-Mercosur.

“Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos abordar esta cuestión dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida”, aseguró la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas.

Por su parte, los principales grupos políticos del Parlamento Europeo apostaron por congelar la aprobación del pacto comercial alcanzado este verano entre la Unión Europea y EE.UU. tras la amenaza de Trump.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este domingo por la tarde.