La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo la detención de dos sospechosos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre, aunque lamentó la divulgación prematura de la noticia por parte de algunos medios.

“Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación”, señaló la fiscal Laure Beccuau en un comunicado oficial.

La magistrada advirtió que esta revelación “solo puede perjudicar los esfuerzos de los cientos de investigadores movilizados” en la búsqueda de las joyas sustraídas y de todos los implicados.

Arrestos en París y el aeropuerto Charles de Gaulle

Según información publicada por Paris Match y Le Parisien, los arrestos se realizaron este sábado. El primero de ellos ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22:00 horas locales (20:00 GMT), cuando uno de los sospechosos intentaba abandonar el país con destino a Argelia.

La segunda detención se efectuó esa misma noche en Seine-Saint-Denis, en las afueras de París, aunque las autoridades no han dado mayores detalles sobre la identidad del detenido.

Investigación bajo reserva judicial

Las operaciones estuvieron a cargo de la Brigada de Represión del Crimen Organizado de París (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).Ambos detenidos, de unos 30 años, fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (distrito XVII).

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Le Parisien, los implicados ya estaban bajo seguimiento por antecedentes de robos y serían parte de un grupo de cuatro personas que ejecutó el atraco en la Galería Apolo del Louvre, donde se exhibían las joyas sustraídas.

Joyas valoradas en 88 millones de euros

La Fiscalía informó que los sospechosos enfrentan cargos por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.Las joyas robadas, cuyo valor económico asciende a 88 millones de euros, no han sido recuperadas. Su valor patrimonial y cultural es incalculable, según fuentes del museo.

La detención provisional de los dos hombres podrá extenderse hasta 96 horas, mientras se continúa con las diligencias para identificar a los otros presuntos integrantes del grupo delictivo.

Bloque de datos clave

Hecho: Robo de joyas en el Museo del Louvre

Robo de joyas en el Museo del Louvre Fecha del robo: 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 Detenidos: 2 hombres, alrededor de 30 años

2 hombres, alrededor de 30 años Lugares de arresto: Aeropuerto Charles de Gaulle y Seine-Saint-Denis

Aeropuerto Charles de Gaulle y Seine-Saint-Denis Valor de las joyas: 88 millones de euros

88 millones de euros Autoridades a cargo: BRB y OCBC

BRB y OCBC Fiscal del caso: Laure Beccuau

Laure Beccuau Delitos imputados: Robo en banda organizada y asociación ilícita

Robo en banda organizada y asociación ilícita Estado de las joyas: No recuperadas

Preguntas frecuentes

¿Cuándo ocurrió el robo de las joyas del Louvre?

El 19 de octubre de 2025, en la Galería Apolo del museo.

¿Cuántas personas fueron arrestadas hasta ahora?

Dos hombres, detenidos el sábado 25 de octubre en París.

¿Qué autoridad dirige la investigación?

La Fiscalía de la República francesa, encabezada por Laure Beccuau.

¿Cuál es el valor de las joyas robadas?

88 millones de euros, aunque su valor cultural es incalculable.

¿Se recuperaron las joyas?

Hasta el momento, no. La investigación continúa bajo reserva judicial.