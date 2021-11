¿Quién no ha soñado alguna vez visitar los lugares más increíbles del mundo que solo puede apreciar a través de alguna pantalla o revista? El obstáculo del encierro por la pandemia del COVID-19 y los motivos económicos se agregan a una lista de impedimentos que tiene la gente en la actualidad al momento de decidirse por un viaje.

Esto no le ocurrió a Drew Binsky, un joven de 30 años que ya visitó los 197 países del planeta tomando 1,458 vuelos y 1,117 buses y trenes. Además, aseguró en una entrevista con la cadena de noticias CNBC, que pudo hacerlo por méritos propios.

Actualmente Binsky es un conocido Youtuber que narra sus experiencias en videos.

“Puede ser impactante escuchar esto, pero mi plan es no tener ningún plan. Me gusta mucho ser espontáneo. Los mejores momentos de la vida ocurren cuando sales de tu zona de confort y no sabes qué va a pasar a continuación”, cuenta Binsky, quien empezó sus sueños dictando clases de inglés.

Todo empezó en su tercer año de carrera universitaria cuando viajó a Praga (República Checa) y más tarde a Corea del Sur con el objetivo de enseñar este idioma.

Cuando se dio cuenta que viajar se volvía habitual, decidió abrir un blog contando su experiencia. En el momento menos pensado, sus seguidores empezaron a multiplicarse y su popularidad en redes sociales crecía a medida que sus ingresos llegaban de la mano con la publicidad de sus videos.

El joven ya cuenta con más de dos millones de suscriptores en su canal de YouTube y sus videos alcanzaron más de 4 billones de vistas.

“Me han metido alrededor de 80 hisopos en la nariz durante los últimos 18 meses. Pero logré visitar 20 países durante la pandemia. México porque fue el único país abierto en junio de 2020, luego Egipto, Afganistán, antes de la toma de posesión de los talibanes, Irak, Dubai, Turquía, Tanzania y República Dominicana. Ha sido una batalla, pero ha sido divertida de pelear”, asegura.

Los riesgos de viajar en épocas de pandemia generaron que se contagiara de COVID-19 en Irak. Cuando se dio cuenta que estaba enfermo ya se encontraba en Afganistán y decidió mantenerse en cuarentena por 7 noches. “Fue bastante miserable. Pero no quería infectar a nadie”, cuenta.

Actualmente, Binsky percibe entre 20 mil y 40 mil dólares al mes a través de su canal en YouTube. Cuenta con un equipo de 23 personas y percibe otros ingresos por publicidad. Se encuentra desarrollando una serie documental, así como un libro y un proyecto NFT.

