La jueza ecuatoriana Lady Pachar Huanca fue asesinada la tarde del lunes 11 de mayo en la provincia de El Oro, una zona limítrofe con Perú. La magistrada, quien laboraba en un juzgado del cantón Santa Rosa, fue atacada cuando se desplazaba en su vehículo por una vía del municipio de Machala.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la funcionaria judicial se dirigía a realizar actividades personales cuando fue interceptada por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas. Los atacantes la alcanzaron en la avenida Colón Tinoco y dispararon contra el asiento del conductor del automóvil.

Tras el ataque, agentes de la Policía de Ecuador y personal de emergencia acudieron al lugar luego de recibir alertas de testigos. Al llegar, los equipos confirmaron que la magistrada había fallecido dentro de su vehículo.





Hallazgos policiales

Durante las diligencias iniciales, la Policía ecuatoriana encontró dos automóviles incendiados en zonas cercanas al lugar donde ocurrió el crimen. Las autoridades investigan si estas unidades fueron utilizadas por los responsables para facilitar su escape.

El hallazgo pasó a formar parte de las pesquisas que buscan reconstruir la ruta seguida por los atacantes. Peritos y agentes especializados continúan recabando evidencias en distintos puntos de Machala.

El jefe policial de El Oro, Renato González, informó que la magistrada había reportado amenazas semanas antes de su asesinato. Debido a esa situación, contaba con medidas de protección por parte de las autoridades.

“La señora jueza había recibido amenazas desde hace tiempo atrás, inclusive estaba recibiendo protección de parte del sistema de víctimas y testigos y también de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional”, indicó.

Las autoridades también buscan determinar por qué el agente asignado a su seguridad no se encontraba con ella cuando ocurrió el ataque. Esa situación forma parte de las investigaciones en curso.

Operativo para ubicar a los responsables

Luego del crimen, la Policía desplegó un operativo en distintos sectores de Machala para ubicar a los responsables. Los agentes realizan el seguimiento de cámaras de seguridad y otras diligencias para identificar a los implicados.

El jefe policial explicó que las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido previo al ataque.

“Estamos realizando diferentes técnicas investigativas en todo el trayecto que se presume utilizó la víctima para procurar identificar a los responsables”, expresó.

El asesinato de la magistrada ha generado preocupación en Ecuador por tratarse de una funcionaria del sistema de justicia. El caso también provocó reacciones de instituciones públicas y ciudadanos que exigen resultados en la investigación.

El Consejo de la Judicatura de Ecuador expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de la jueza. A través de un pronunciamiento, la entidad manifestó que

“La institución manifiesta su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la servidora judicial y condena enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial”, se lee.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de funcionarios judiciales en Ecuador.

🔴 | #ComunicadoOficial



El @CJudicaturaEc expresa su profunda consternación y total rechazo ante el asesinato de la jueza de la Unidad Judicial de Santa Rosa, Lady Gissela Pachar Huanga, ocurrido este 11 de mayo en Machala.



Nos solidarizamos con su familia, amigos y… pic.twitter.com/q3uAORkCcY — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) May 12, 2026