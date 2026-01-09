El principal líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, cuestionó las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen tras sostener una conversación telefónica de 17 minutos con el presidente español Pedro Sánchez. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, González exigió este viernes que cualquier liberación de presos políticos debe ser total, incondicional y verificada internacionalmente, rechazando lo que calificó como gestos tácticos para aparentar apertura.

El pronunciamiento llegó horas después de que Sánchez celebrara la libertad de cinco ciudadanos españoles, incluyendo a Rocío San Miguel y marinos detenidos, como “acto de justicia” impulsado por el nuevo Ejecutivo de Delcy Rodríguez. En esa línea, el líder opositor advirtió que la comunidad internacional, particularmente España, distingue entre maniobras superficiales y avances genuinos hacia la reconciliación democrática.​

Quiero informar que tuve una conversación telefónica -duró 17 minutos- con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación de Venezuela.



Le manifesté que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser… pic.twitter.com/Hv467Y1U60 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2026

Asimismo, Gonzáles remarcó condiciones claras para cualquier proceso de transición democrática, como la excarcelación masiva de todos los presos políticos, cese inmediato de la persecución contra disidentes, desarme completo de los grupos parapoliciales conocidos como colectivos y reconocimiento pleno del resultado electoral del 28 de julio, donde él obtuvo la victoria según actas independientes.

“Venezuela necesita libertad para todos los presos políticos”, subrayó el opositor del chavismo.

Esta declaración marca la postura crítica del presidente electo de Venezuela, ante las liberaciones parciales ordenadas por la Asamblea Nacional, que incluyen a un “número importante” de reclusos pero omiten a cientos de activistas aún detenidos. González busca priorizar el diálogo con líderes como Sánchez para presionar por garantías verificables y solicitar apoyo en un momento clave tras la reconfiguración del poder en Caracas.​