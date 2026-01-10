El candidato presidencial opositor Edmundo González denunció este sábado que las autoridades venezolanas no han liberado “ni siquiera el 1%” de los presos políticos encarcelados, pese a que ya transcurrieron 48 horas desde el anuncio oficial de excarcelaciones masivas.​

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas”, escribió Gonzáles en X.

Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra.



No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas.

Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.



Mi hija ha estado… pic.twitter.com/gSZ1CU18Qa — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2026

Solo 12 liberados de 808 presos políticos

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó la puesta en libertad de apenas doce personas entre el viernes y el sábado, incluidos cinco españoles.​

Los últimos tres excarcelados este sábado son Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor Acosta y el ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, según publicó el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en X.​

Foro Penal estima que actualmente hay 808 presos por motivos políticos en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros, de los cuales 17 poseen doble nacionalidad hispanovenezolana.​

González lamentó que las familias continúan esperando “sin información clara, sin listas, sin certezas” sobre el destino de sus seres queridos. El dirigente opositor mencionó específicamente la situación de su hija, Mariana González, quien “ha estado presente todos los días” pendiente de la liberación de su marido, Rafael Tudares, uno de los encarcelados.​

“La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”, recalcó el excandidato presidencial.

El opositor subrayó que Mariana González está “acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios”, sino que “exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”.​