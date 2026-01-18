El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este domingo los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump contra ocho países europeos que se oponen a sus planes de anexionar Groenlandia.

En una entrevista con NBC News, Bessent afirmó que la medida busca “evitar una emergencia nacional” y calificó la decisión como una estrategia geopolítica.

“El presidente puede utilizar el poderío económico de Estados Unidos para evitar una guerra abierta”, sostuvo el funcionario.

Aranceles anunciados y calendario

Los gravámenes anunciados por Trump afectarán a productos procedentes de:

Dinamarca

Noruega

Suecia

Francia

Alemania

Reino Unido

Países Bajos

Finlandia

A partir del 1 de febrero, estos bienes deberán pagar un arancel del 10%, que se elevará al 25% desde el 1 de junio de 2026.

“Este arancel será exigible hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, afirmó Trump.

Argumentos de seguridad nacional

Bessent reiteró que Trump considera que no es posible mejorar la seguridad regional sin que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Además, aseguró que la administración estadounidense percibe una amenaza creciente de China y Rusia en el Ártico.

“Europa proyecta debilidad y Estados Unidos proyecta fuerza”, señaló el secretario del Tesoro.

Pese al rechazo europeo, Bessent expresó confianza en que los gobiernos del continente terminarán aceptando el plan de Trump, al considerarlo beneficioso para Groenlandia, Europa y EE. UU.

Debate legal en Estados Unidos

La imposición de aranceles sin aprobación legislativa abrió un debate interno. El Congreso de Estados Unidos tiene la autoridad exclusiva para imponer gravámenes, salvo cuando el presidente los justifica por una emergencia nacional.

En ese contexto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa si los aranceles anunciados por Trump cumplen con ese requisito o si el mandatario se excedió en sus competencias.

Respuesta europea y de la OTAN

Los ocho países europeos miembros de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su plena solidaridad con Dinamarca y aseguraron que la misión militar “no supone ninguna amenaza para nadie”.

En paralelo, los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea sostendrán una reunión extraordinaria en Bruselas para analizar los próximos pasos de una respuesta conjunta frente a los aranceles estadounidenses.