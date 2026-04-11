La primera fase de las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán concluyó este sábado en Islamabad, capital de Pakistán con avances iniciales y el intercambio de documentos entre ambas delegaciones. El encuentro se desarrolló bajo mediación de autoridades paquistaníes y representa un paso relevante en el restablecimiento del diálogo entre ambos países.

Este acercamiento constituye el primer contacto directo y presencial entre Washington y Teherán desde la firma del acuerdo nuclear de 2015. Además, se posiciona como la reunión de mayor nivel entre ambas naciones desde la Revolución Islámica de 1979.

▪️Inician negociaciones de paz entre EU e Irán en Pakistán



Las llamadas 'Islamabad Talks' iniciaron este sábado 11 de abril en Islamabad, con Pakistán como mediador entre Estados Unidos e Irán tras semanas de tensión; el primer ministro Shehbaz Sharif se reunió con el… pic.twitter.com/4FM016FLok — REFORMA (@Reforma) April 11, 2026

Desarrollo de la primera fase

Las conversaciones se llevaron a cabo durante varias horas a lo largo de la jornada, con interrupciones por motivos logísticos y una pausa para la oración. Posteriormente, el diálogo se retomó y continuó con una cena de trabajo entre los equipos negociadores.

Fuentes diplomáticas indicaron que ambas partes mantienen una evaluación favorable del proceso en esta etapa inicial. En ese contexto, se informó que tras el cierre de esta fase se inició el intercambio de actas con los primeros entendimientos alcanzados.

Antes de difundirse la declaración, se explicó que las delegaciones habían concluido el primer tramo del diálogo y pasaban a revisar los acuerdos preliminares.

“La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones”, aseguraron los funcionarios.

Participación de las delegaciones

La reunión se desarrolló bajo un formato trilateral con la participación del país anfitrión. La Casa Blanca confirmó que se trató de un encuentro cara a cara entre representantes de ambos gobiernos junto a autoridades de Pakistán.

Por parte de Estados Unidos, la delegación estuvo liderada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner. Además participaron Andrew Baker y Michael Vance, junto a un grupo de especialistas que respaldaron las conversaciones.

En representación de Irán, el equipo fue encabezado por el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf y el ministro de Exteriores Abás Araqchí. Ambos lideraron el intercambio con el objetivo de avanzar en los temas pendientes entre las dos naciones.

Posibles nuevas rondas de diálogo

Medios estatales iraníes señalaron que existe la posibilidad de continuar con nuevas sesiones de negociación en las próximas horas. Estas podrían desarrollarse durante la misma noche o extenderse hasta el día siguiente, dependiendo del avance de las conversaciones.

Equipos técnicos de ambos países permanecen analizando los aspectos pendientes del proceso. Este trabajo se realiza con el respaldo de especialistas que siguen las negociaciones desde Washington y otras sedes.

El reinicio del diálogo directo se produce en un escenario internacional marcado por tensiones en distintas regiones. En ese marco, el acercamiento entre Estados Unidos e Irán es observado como un intento de retomar canales de comunicación tras años de distanciamiento.

La reunión en Islamabad marca un nuevo punto en la relación bilateral entre ambos países. El desarrollo de las siguientes etapas dependerá de los acuerdos que se consoliden en las próximas rondas de negociación.