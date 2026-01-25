El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta este domingo una creciente presión política y social tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante un altercado con agentes federales en Mineápolis.

Pretti murió el sábado durante una manifestación contra operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su fallecimiento se suma al de Renee Good, una ciudadana estadounidense abatida el 7 de enero en la misma ciudad durante un operativo similar.

Versiones oficiales en disputa

Como ocurrió tras la muerte de Good, la administración Trump sostuvo inicialmente que Pretti intentó herir a los agentes con un arma de fuego. Sin embargo, un video difundido en redes sociales —verificado por medios estadounidenses— muestra que el enfermero no desenfundó ningún arma y que los agentes dispararon repetidas veces segundos después de reducirlo al suelo.

Los padres de Pretti acusaron al gobierno de difundir “mentiras repugnantes” y afirmaron que su hijo estaba desarmado al momento del ataque.

Reacciones del Ejecutivo y pedido de investigación

Consultada por las denuncias, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresó su solidaridad con la familia, aunque defendió el accionar de los agentes y señaló que habrá mayor claridad conforme avance la investigación.

El vicefiscal general Todd Blanche también afirmó que es necesaria una pesquisa exhaustiva. “No sabemos aún si el arma fue retirada antes de los disparos; por eso estamos investigando”, declaró a la cadena NBC.

Incluso senadores del Partido Republicano solicitaron cooperación con autoridades locales, luego de que en el caso Good el gobierno federal excluyera a investigadores estatales.

Minnesota exige fin del operativo

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió a Trump retirar a los agentes federales desplegados en el estado. Según indicó, unos 3.000 efectivos participan desde hace semanas en operativos motivados por denuncias de presunto fraude migratorio, en particular contra comunidades somalíes.

Las autoridades locales presentaron una demanda para obtener una orden judicial que suspenda el operativo. Un juez federal ordenó además preservar toda la evidencia relacionada con la muerte de Pretti.

Reacciones nacionales

El expresidente Barack Obama calificó el caso como una “tragedia desgarradora” y un “llamado de atención” sobre valores fundamentales de Estados Unidos, en un comunicado conjunto con Michelle Obama.

Trump, por su parte, acusó al alcalde de Mineápolis y al gobernador Walz de “incitar a la insurrección” y defendió el accionar del ICE.

Contexto de creciente rechazo

Encuestas recientes muestran un aumento del rechazo ciudadano a las operaciones antiinmigración del gobierno. La indignación en Minnesota se reavivó además por la detención de un niño de cinco años y su padre ecuatoriano durante un operativo reciente.

Aun así, el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino afirmó que “las víctimas son los agentes” y defendió la actuación federal.