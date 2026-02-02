El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aclaró que el acercamiento con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tiene un carácter exclusivamente temporal y no representa un reconocimiento ni respaldo político al régimen. La colaboración responde a la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para facilitar una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela dentro de 18 a 24 meses, según información publicada por The Wall Street Journal.

El funcionario detalló que Washington trabaja con un calendario que ubica los posibles comicios entre 2027 y 2028, dependiendo de la capacidad institucional venezolana para organizar procesos electorales transparentes. El funcionario enfatizó que esta cooperación limitada busca garantizar estabilidad en el corto plazo mientras se construyen las condiciones para una votación libre y justa.

En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio respaldó esta postura, señalando que cualquier transición política debe realizarse con supervisión internacional y cumpliendo estándares democráticos rigurosos. Ambos funcionarios coinciden en que el contacto actual con autoridades venezolanas es instrumental, no ideológico.

Marco Rubio en su audiencia ante el congreso:



"Queremos alcanzar una transición en la que podamos tener elecciones libres y reales en Venezuela, donde todos los elementos de la sociedad estén involucrados, construir una Venezuela próspera."

Reacciones divididas

Las declaraciones han generado opiniones encontradas en la región. Algunos sectores valoran la disposición estadounidense de mantener diálogo para evitar un vacío de poder, mientras otros cuestionan si esta cooperación temporal será suficiente para impulsar cambios estructurales en Venezuela.

Críticos dentro de Estados Unidos insisten en que cualquier negociación debe condicionarse a avances concretos en derechos humanos y liberación de presos políticos. Las declaraciones se producen en medio de la crisis política venezolana tras la captura de Nicolás Maduro, que ha modificado dramáticamente el panorama del país caribeño.

La estrategia de Washington se perfila como un puente pragmático hacia un escenario electoral, aunque persisten dudas sobre los mecanismos específicos que garantizarán elecciones verdaderamente competitivas en el plazo establecido.