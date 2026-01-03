El Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que hacia 2020, entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela. La acusación formal presentada por el Gran Jurado señala que durante más de 25 años, líderes venezolanos abusaron de sus posiciones de confianza pública para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Seis acusados incluyen a familia de Maduro

El documento judicial identifica a seis imputados: Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón (ministro del Interior, Justicia y Paz), Ramón Rodríguez Chacín (exministro del Interior y Justicia), Cilia Adela Flores de Maduro (esposa de Maduro), Nicolás Ernesto Maduro Guerra alias “Nicolasito” o “The Prince” (hijo de Maduro), y Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias “Niño Guerrero” (líder del Tren de Aragua).

El Gran Jurado presentó cuatro cargos criminales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas.

Alianzas con FARC, ELN y carteles mexicanos

La acusación indica que desde 1999, Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín se asociaron con organizaciones terroristas designadas por el Departamento de Estado, incluyendo las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

El documento afirma que Maduro y sus coacusados se asociaron durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Corrupción desde distintos cargos públicos

Según la acusación, en su condición de miembro de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2006, Maduro movió cargas de cocaína bajo protección policial. Como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2013, proporcionó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones que repatriaban ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

Mientras que como presidente, Maduro habría permitido que la corrupción alimentada por cocaína floreciera para su beneficio, el de su régimen y el de su familia.

Operaciones específicas documentadas

El documento señala que en 2006, funcionarios venezolanos enviaron más de 5.5 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en un avión DC-9 coordinado por Cabello desde el hangar presidencial del Aeropuerto Maiquetía. Los narcotraficantes pagaron 2.5 millones de dólares a Cabello para evitar arrestos tras la incautación.

En septiembre de 2013, funcionarios enviaron 1.3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial a París que fue incautado por autoridades francesas. Maduro convocó una reunión con Cabello tras la incautación y luego autorizó arrestos de funcionarios militares para desviar el escrutinio público.

Participación directa de esposa e hijo

Asimismo, se detalla que en 2007, Cilia Flores de Maduro aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

Entre 2014 y 2015, Nicolás Maduro Guerra visitaba la Isla Margarita en un avión estatal de PDVSA que era cargado con grandes paquetes de drogas antes de partir. En 2017, Maduro Guerra trabajó para enviar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Miami.