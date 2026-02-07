El alcalde peruano de la localidad de Port Chester en el estado de Nueva York, Luis Marino Tarazona expuso la crítica situación que atraviesan los inmigrantes de su comunidad. Los residentes enfrentan operaciones de deportación ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo directrices de la Administración Trump en todo Estados Unidos, según afirmó el burgomaestre en RPP.

“Existen personas que han perdido la vida de formas que no debieron ocurrir. Como hispano, respaldo a mi comunidad, pero al mismo tiempo deseo que actúen correctamente. Es fundamental respetar las leyes para evitar llegar a estas consecuencias. Agentes de inmigración han ingresado a Port Chester, aunque afortunadamente han llegado con el propósito de localizar individuos que presentan ‘bandera roja’”, expresó ante el medio.

El alto funcionario describió el ambiente de incertidumbre que prevalece entre los habitantes de origen latino.

“Los residentes se sienten atemorizados, con temor, con pánico para transitar por las calles. Sin embargo, estamos luchando cada día. Ellos no se encuentran desamparados, cuentan con mi respaldo como alcalde, los concejales me respaldan. Estamos intentando brindar toda la ayuda posible”, subrayó.

Marino Tarazona indicó que la mayor parte de la población hispana en Port Chester se desempeña en sectores como la construcción, el mantenimiento de áreas verdes y la industria gastronómica.

Protección para familias de estatus mixto

Ante la consulta sobre las familias donde conviven miembros con situación legal regularizada y otros sin documentación, el alcalde afirmó que está proporcionando apoyo desde su posición como máxima autoridad local de Port Chester.

“Ejerzo el cargo de comisionado de la policía de Port Chester y mantengo comunicación con las fuerzas del orden para impedir que se realicen redadas. Y para que la Policía no brinde su colaboración. Eso es lo que estamos ejecutando, la Policía local no está cooperando con ICE. Ellos realizan lo que deban hacer, pero los oficiales de Port Chester no están colaborando con la agencia federal. Estamos vigilantes para garantizar que no efectúen redadas en los centros educativos”, manifestó.

Esperanza en el sistema judicial

El alcalde nacido en Áncash expresó su expectativa de que la situación se normalice próximamente.

“Espero que toda esta situación se tranquilice. Parece que habrá asistencia por parte de los jueces que se oponen al mismo presidente, al mismo gobierno, respecto a la forma en que se está procediendo”, concluyó.

La postura del burgomaestre peruano refleja la tensión que viven miles de familias inmigrantes en Estados Unidos ante el endurecimiento de las políticas migratorias, y evidencia el rol que están asumiendo autoridades locales para proteger a sus comunidades frente a las medidas federales de deportación masiva.